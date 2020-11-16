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محافظات

حملة تموينية على المخابز والمحلات باجا في الدقهلية.. شاهد

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 10:20 م
حملة تموينية
حملة تموينية
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همت الحسينى
شنت مديرية التموين بأجا بمحافظة الدقهلية حملة تموينية بإشراف السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية باستمرار أعمال الرقابة والتفتيش لضبط المخالفين.

ترأس الحملة يحيى محمد السيد مدير إدارة تموين اجا يرافقه مصطفى عوض ومحمد حسين المفتشان بالإدارة.

وأسفرت عن ضبط مخبز ه.ع.ا بمدينة اجا ومخبز ب.ي.م بقرية سماحه لإنتاجهما خبز ناقص الوزن ، كما تم ضبط ر.م.ا صاحب مخبز سياحى بقرية منية سمنود لممارسة نشاط بدون ترخيص.

كما تم ضبط .ا.ش.س صاحب محل بقالة بقرية كفر ديرب بقطارس و.ر.ع.ا صاحب محل بيع حدايد وبويات بناحية بقطارس وع.ا.م صاحب محل بيع حدايد وبويات بذات الناحية وذلك لعدم اعلانهم عن الأسعار.. وتم عرض المحاضر على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حملة تموينية على المخابز والمحلات باجا في الدقهلية.. شاهد
حملة تموينية على المخابز والمحلات باجا في الدقهلية.. شاهد
حملة تموينية على المخابز والمحلات باجا في الدقهلية.. شاهد
حملة تموينية على المخابز والمحلات باجا في الدقهلية.. شاهد
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