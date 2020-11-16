من توجو .. المنتخب الوطني يكشف تفاصيل الحالة الصحية لـ محمد النني بعد إصابته بـ كورونا .. فيديو

قال الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس بعثة المنتخب الوطني في توجو ، إن اللاعب محمد النني كان حتى اليوم في التدريب وكانت صحته جيدة جدا وكان متألقا في التدريب ولم يظهر عليه اى أعراض إصابة بفيروس كورونا .





واضاف محمد علي خلال مداخلة هاتفية في برنامج كلمة أخيرة المذاع علي قناه اون اى ، عند وصولنا إلى توجو قمنا بعمل المسحة جميعا، ولكن نتيجتها تأخرت بشكل كبير، ووصلت إلينا اليوم منذ نصف ساعة فقط.





محمد علي ، أن عند وصول نتيجة المسحات أكدت أن محمد النني هو الوحيد المؤكد إصابته بفيروس كورونا، وبدأنا علي الفور تنفيذ البروتوكول الطبي له. وأوضحإصابتهتنفيذالبروتوكول





وتابع : عند عمل المسحة في مصر قبل القدوم إلى توجو لم تؤكد إصابة أى فرد من أفراد البعثة بفيروس كورونا، مؤكدا أن محمد النني قام بعمل مسحة كورونا 4 مرات قبل القدوم إلى توجو.



