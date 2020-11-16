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من توجو .. المنتخب الوطني يكشف تفاصيل الحالة الصحية لـ محمد النني بعد إصابته بـ كورونا .. فيديو

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 10:31 م
محمد النني
محمد النني
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إبراهيم القادري
قال الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس بعثة المنتخب الوطني في توجو ، إن اللاعب محمد  النني كان حتى اليوم في التدريب وكانت صحته جيدة جدا وكان متألقا في التدريب ولم يظهر عليه اى أعراض إصابة بفيروس كورونا .

واضاف محمد علي خلال مداخلة هاتفية في برنامج كلمة أخيرة المذاع علي قناه اون اى ، عند وصولنا إلى توجو قمنا بعمل المسحة جميعا، ولكن نتيجتها تأخرت بشكل كبير، ووصلت إلينا اليوم منذ نصف ساعة فقط.

وأوضح محمد علي ، أن عند وصول نتيجة المسحات أكدت أن محمد النني هو الوحيد المؤكد إصابته بفيروس كورونا، وبدأنا علي الفور تنفيذ البروتوكول الطبي له.

وتابع : عند عمل المسحة في مصر قبل القدوم إلى توجو لم تؤكد إصابة أى فرد من أفراد البعثة بفيروس كورونا، مؤكدا أن محمد النني قام بعمل مسحة كورونا 4 مرات قبل القدوم إلى توجو.

واستكمل : أن جميع اللاعبين متابعين لجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا مؤكدا علي عودة النني مع البعثة بعد المباراة  .
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