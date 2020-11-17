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فن

في ذكرى وفاة هاجر حمدي.. تعرف على عدد زيجاتها

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 03:49 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
تحل اليوم، 17 نوفمبر، ذكرى وفاة الفنانة هاجر حمدي، فهى ممثلة وراقصة مصرية، من مواليد مدينة طنطا عام 1924، لمعت في سينما الأربعينيات، واعتزلت التمثيل في أوائل الخمسينيات؛ بعد زواجها، ثم عادت إليه، وابتعدت مرة أخرى لتعمل في أعمال حرة ولتتفرغ لتربية ابنها. 

شاركت في العديد من الأعمال السينمائية في زمن ازدهار السينما في الأربعينيات والخميسنيات، وفي أغلب الأحيان كانت تقدم دور الراقصة خاصة وأن هذه هي مهنتها الأصلية، ومن أفلامها "بنات الريف" و"كيد النساء" و "عروسة البحر" و"المعلم بلبل" ويعد هذا الفيلم الأخير هو البطولة الوحيدة لها.

قررت الاعتزال والبعد عن الأضواء في أواخر نفس الفترة التي لمعت بها بعد أن قدمت 18 فيلما في 7 سنوات هي مدة عملها، وقررت الاكتفاء بما قدمت في السينما قبل أن تنتقل إلي العمل في التجارة في محل تملكه حين كان عمرها 29 سنة.

تزوجت خمس مرات، كانت من كل من، الفنان "كمال الشناوي" وأنجبت منه ابنها المخرج "محمد الشناوي"، وتزوجت أيضا من المخرج "فطين عبد الوهاب"، ثم من المنتج والموزع "يحيى إبراهيم".

كما تزوجت الطبيب المعروف "محمد فياض" حيث سافرت معه إلى الولايات المتحدة الأمريكية لاستكمال دراسته، وعاشت معه 5 سنوات كاملة هناك، ثم تزوجت للمرة الخامسة بالإذاعي علي عيسى فأنجبت منه عزة وعمرو.
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