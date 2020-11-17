هكذا بُنيت الأهرامات.. خبير أجنبي يكشف تفاصيل صادمة عن بناء الهرم الأكبر

كان ومازال بناء الهرم الأكبر علامة استفهام كبرى، ودارت حولها العديد من النظريات وكان منها مؤخرًا هو أنه تم استخدام طرق مختلفة تمامًا عن تلك الموضحة في النظريات القديمة ، وفقًا لما قاله أحد الخبراء بعد عرض نتائج فحص جديد.





يعتقد معظم علماء الآثار أن الهرم الأكبر البالغ من العمر 4500 عام، قد شيد للفرعون خوفو على مدى عقدين من الزمن، من بين عجائب الدنيا السبع في العالم القديم ، هي الوحيدة التي لا تزال سليمة إلى حد كبير ويقدر وزنها بنحو ستة ملايين طن ، من 2.3 مليون كتلة من الحجر الجيري المستخدمة. كانت هناك نظريات مختلفة حول تقنيات بناء الهرم الأكبر ، ولكن الفرضيات الأكثر قبولًا تستند إلى نقل كل من هذه الكتل الحجرية من محجر قريب ورفعها إلى مكانها.





لكن بيتر جيمس، مؤلف كتاب "إنقاذ الأهرامات: هندسة القرن الحادي والعشرين والآثار القديمة في مصر" ، يقول إن هذا "هراء"، حيث أمضى المهندس الإنشائي آخر 14 عامًا في العمل على الحفاظ على المباني والمعابد التاريخية في مصر مع شركته Cintec ، وآخرها الهرم المدرج الذي أعيد افتتاحه هذا العام.





ويقول :"المبنى بأكمله يرتفع بشكل جماعي ومستوٍ.. هذا هو بالضبط ما فعلوه بالهرم الأكبر.. يشارك الجميع ، النجوم والزوايا الخارجية ، لكن الأمر بسيط جدًا لدرجة أنه مثير للضحك."





وأوضح جيمس ، سبب اعتقاده أن المصريين لا يختلفون كثيرًا عن البناة اليوم، وأضاف: قاعدة الهرم الأكبر 230 مترًا وارتفاعه حوالي 150 مترًا.





وأكمل:"طالما أن هناك كتلة في الداخل وبنفس الارتفاع لأعلى ، يمكنك البدء من جميع الزوايا الأربع والذهاب لأعلى بزاوية 45 درجة، وهو بالضبط ما يفعله البناؤون اليوم ، فهم يتأكدون من أنها مربعة الشكل. مع ارتفاع الهرم ، أصبح الجزء العلوي أصغر ".





ويعتقد المصريون أن هناك 2.6 مليون كتلة في الهرم الأكبر، "هذا يعني أنك إذا أخذت هذه من المحجر ، واحدة تلو الأخرى ، فستحتاج إلى واحدة كل ست دقائق للقيام بذلك في غضون 25 عامًا. هذا هراء مطلق ".





وأوجز الملازم أول في البحرية الملكية السابقة نظريته الخاصة، قائلًا:"لن يضع أي بناء كتل مربعة في الداخل، وإذا قمت ببناء الأساس الخارجي ، يمكنك ملئه بكتل أصغر بكثير بشكل أسرع".





"أظن أن ما حدث هو أنهم بدأوا في الزوايا ، وصعدوا ، ووضعوا سلالم بالداخل ووصلوا إلى حجرة الدفن على ارتفاع حوالي 50 مترًا.. أثناء صعودهم ، كانوا سيصلون إلى نقطة حيث وضعوا عوارض دعم من شأنها أن تخلق فجوات..كانوا قد تركوا هذه فارغة أو يملأونها بمادة ذات كثافة مختلفة عن الخارج."





ويقول عالم المصريات في نيوبورت إنه رأى دليلًا على ذلك من خلال مشروع جديد قام به مؤخرًا في الهرم، قال: "الأهم من ذلك أنه عندما بدأنا العمل على الهرم المنحني ، أرادت وزارة الآثار مسحه بالرادار المخترق للأرض للتأكد من عدم وجود فراغات بداخله ربما نخرقها.. وإذا نظرت إليهم ، سيظهرون أن الكتل التي يصل ارتفاعها إلى حوالي أربعة أمتار كبيرة إلى حد ما ، وبعد ذلك تنقسم إلى أقسام صغيرة.





واستطرد:"يثبت هذا الرادار المخترق للأرض أنهم جعلوا الغلاف الخارجي كبيرًا جدًا ، لكن في الداخل عادت إلى كتل أصغر..هذا منطقي تمامًا ، لا أحد في تلك الأيام يريد أن يحمل الكثير من الأحجار الثقيلة..وبالطبع يمكنهم القيام بذلك في وقت أسرع بكثير ولن يحتاجوا إلى العديد من الأشخاص."





وأمضى جيمس حياته المهنية في تقوية وترميم الهياكل ذات الأهمية التاريخية في جميع أنحاء العالم ، من قلعة وندسور إلى البيت الأبيض، وفي "إنقاذ الأهرامات" ، يطرح منظورًا فريدًا للهندسة الإنشائية لمصر القديمة ، معطيًا رأيه حول النظريات الشائعة المحيطة بالأهرامات - جنبًا إلى جنب مع التوقعات الجديدة والمبتكرة حول بنائها.



