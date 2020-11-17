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محمد محيي: جيلنا كان به رقابة قوية والآن أسمع أغاني بها ألفاظ وأفكار جريئة.. فيديو

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 01:29 ص
محمد محيي
محمد محيي
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محمود محسن
أكد المطرب محمد محيى أنني في أوقات عديدة أشعر بالغربة عندما أسمع أغاني بها  ألفاظ أو أفكار جريئة، مؤكدا أن هذا كان من الصعب أن يحدث خلال جيلنا لأنه كان هناك رقابة قوية.

وأضاف محيي خلال حوار لبرنامج صاحبة السعادة عبر فضائية دي ام سي اننا كنا بنقدم أغاني بدون إسفاف أو كلمات غير جيدة، مشيرا إلى أنه في الوقت الحالي نسمع أغاني بها كلمات إسفاف ويتم سماعها.

وتابع الفنان محمد محيي أننا لا نقوم بأختراع  مزيكا جديدة مؤكدا أنه كنا متواصلين نكون بالأجيال اللى قبلنا ومتأثرين بها مؤكدا أنه حتى الوقت الحالي نسمع عبد الحليم حافظ وأم كلثوم، وعلى الحجار ومحمد منير.

وأشار محيي إلى أننا تعلمنا بشكل كبير من تجارب من سبقونا والأجيال التي بعدنا عليها أن تتعلم ممن سبقوها حتى يتم تقديم فن راقي ومحترم. 
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