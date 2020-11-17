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رياضة

لقاء مثير..علي معلول لـ فرجاني ساسي: نسبة فوز الزمالك بإفريقيا 10%.. فيديو

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 04:25 ص
علي معلول وفرجاني
علي معلول وفرجاني ساسي
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عبدالله هشام
تحدث الثنائي التونسي علي معلول نجم الأهلي وفرجاني ساسي لاعب الزمالك عن اللقاء المرتقب بين قطبي الكرة المصرية في نهائي دورى أبطال افريقيا يوم 27 نوفمبر الجاري . 

وخلال لقاء الثنائي عبر قناة بين سبورتس قال فرجاني ساسي : علي معلول محبوب في مصر وأنا صنعت اسمي هناك والجماهير تحبني وخصوصا جماهير الزمالك وظهر ذلك خلال بطولة أمم أفريقيا الماضية . 

وأضاف ساسي : مباراة كبيرة وبطولة تنتظر الزمالك بعد غياب طويل اتمني ان يكون لي دور كبير خلال المباراة مثلما حدث في اياب نصف النهائي حينما سجلت وصنعت امام الرجاء المغربي . 

وأكمل : العرب كلهم سيتابعون نهائي دورى الابطال بين الاهلي والزمالك.

في حين قال علي معلول : وصلت مع النادي الاهلي لنهائيين سابقيين وكنا قريبين للغاية للتتويج بلقب البطولة الافريقية الا ان الحظ لم يحالفنا إن شاء الله يحالفنا المرة الثالث " التالته تابته" .  

وأختتم علي معلول تصريحاته قائلا  : مباراة كبيرة وبطولة افريقية عاندتنا الفترة الماضية كما انها ديربي بمصر ونسبة فوز الاهلي 90 % مقابل 10% للزمالك . 

10 في المية زمالك 
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