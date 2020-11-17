لقاء مثير..علي معلول لـ فرجاني ساسي: نسبة فوز الزمالك بإفريقيا 10%.. فيديو

تحدث الثنائي التونسي علي معلول نجم الأهلي وفرجاني ساسي لاعب الزمالك عن اللقاء المرتقب بين قطبي الكرة المصرية في نهائي دورى أبطال افريقيا يوم 27 نوفمبر الجاري .





وخلال لقاء الثنائي عبر قناة بين سبورتس قال فرجاني ساسي : علي معلول محبوب في مصر وأنا صنعت اسمي هناك والجماهير تحبني وخصوصا جماهير الزمالك وظهر ذلك خلال بطولة أمم أفريقيا الماضية .





وأضاف ساسي : مباراة كبيرة وبطولة تنتظر الزمالك بعد غياب طويل اتمني ان يكون لي دور كبير خلال المباراة مثلما حدث في اياب نصف النهائي حينما سجلت وصنعت امام الرجاء المغربي .





وأكمل : العرب كلهم سيتابعون نهائي دورى الابطال بين الاهلي والزمالك.





في حين قال علي معلول : وصلت مع النادي الاهلي لنهائيين سابقيين وكنا قريبين للغاية للتتويج بلقب البطولة الافريقية الا ان الحظ لم يحالفنا إن شاء الله يحالفنا المرة الثالث " التالته تابته" .





وأختتم علي معلول تصريحاته قائلا : مباراة كبيرة وبطولة افريقية عاندتنا الفترة الماضية كما انها ديربي بمصر ونسبة فوز الاهلي 90 % مقابل 10% للزمالك .



