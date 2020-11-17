فضل صلاة الضحى 8 ركعات .. لن تصليها ركعتين ولا 4 بعد اليوم

رغم أنه من المساعي الضرورية، التي تشغل بال كل إنسان ويبذل في سبيلها كل مشقة وجهد، إلا أنه قد لا يعرف الكثيرون فضل صلاة الضحى 8 ركعات، حيث إنه لا تزال لها أسرار خفية لا يعرفها الكثيرون، حيث إن فضلها يتحدد بعدد ركعاتها، بمعنى أن فضل

بركعتين يختلف عن

، وهذا لا ينطبق على ثواب الآخرة وعدد الحسنات فقط، وإنما يشمل فوائد صلاة الضحى في الدنيا، وما يمكن اغتنامه بأدائها من خيرات في الدنيا قبل الآخرة.