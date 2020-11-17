Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

يحدث اليوم.. مواجهتان لمنتخبي مصر الأول والأولمبي.. والاحتفال بـ 118 عاما على افتتاح المتحف المصري بالتحرير

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 07:53 ص
منتخب مصر الأولمبي
منتخب مصر الأولمبي
Advertisements
أ ش أ
 يشهد اليوم الثلاثاء، الموافق، 17 نوفمبر 2020، العديد من الأحداث المهمة، نقدمها لكم عبر السطور التالية:

القاهرة.. تعقد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الاجتماع المشترك الثلاثين افتراضيًا (عن بُعد) بين مسؤولي التعليم بوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) ومجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين، بمشاركة وفود من كل من الأردن وفلسطين.

القاهرة.. يترأس رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال ورئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المستشار أحمد سعيد خليل الاجتماع العام للمجموعة، وستستمر أعماله على مدى ثلاثة أيام.

القاهرة.. تكرم وزارة الدولة للإعلام الفائزين في مسابقتي "سفراء الإعلام الجديد" و"خبر في صورة" اللتين أطلقتهما الوزارة وأعلنت أسماء الفائزين بهما في وقت سابق.

القاهرة.. يحتفل المتحف المصري بالتحرير بمرور 118 عامًا على افتتاح الخديوي عباس حلمي الثاني له، حيث سيتم افتتاح قاعة الخبيئة، وهي قاعة جديدة "56" بالدور العلوي بالمتحف بديلةً عن قاعة المومياوات الملكية الأولى والتي ستُنقل لمقرها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، وتعرض مجموعة نادرة من التوابيت والقطع الأثرية "الأوشابتي والتمائم" من خبايا الدير البحري والملكية.

لومي.. تقام مباراة كرة القدم بين منتخبي مصر وتوجو، ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2022.

القاهرة.. تقام مباراة كرة القدم بين منتخبي مصر الأولمبي والبرازيل الأولمبي، ضمن الدورة الودية المقامة في القاهرة.

القاهرة.. تفتتح مصر ولبنان وإسبانيا أولى عروض مسابقات مهرجان "شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي" الذي تُقام فعاليات دورته الخامسة بمدينة شرم الشيخ.

الجزائر.. توسع الحكومة الجزائرية حظر التجوال المفروض بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد ليشمل 32 ولاية، من بينها العاصمة، من الساعة 8 مساءً إلى 5 فجرًا، ولمدة أسبوعين، وذلك ضمن إجراءات وقائية أخرى شملت غلق بعض الأنشطة وتحديد مواعيد عمل البعض الآخر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

ترشيحاتنا

تعرف على قصة أغلى لوحة ترخيص في العالم

بعد 3 أسابيع من طرحها | فجأة افترقنا لـ تامر حسني تتخطى 11 مليون مشاهدة

إصابة زوجة محمد صلاح بكورونا.. عمرو أديب يكشف حقيقة انتقال الفيروس لابنتهما "مكة"

تفشي مرض فتاك مع نهاية وباء كورونا.. تفاصيل

موجز السوشيال ميديا.. تركي آل الشيخ يدخل في نقاش مع عمرو أديب بسبب الأهلي والزمالك.. إليسا تواصل الصلح بين أحلام وأصالة.. وهاشتاج الشناوي يتصدر تويتر

أخبار التوك شو: إصابة زوجة محمد صلاح بـ كورونا.. مطلب عاجل ومهم لأحمد موسى من الخطيب ومرتضى منصور.. زوجة سفاح الجيزة تكشف تفاصيل جديدة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشروب قهاوي زمان.. طريقة عمل زبادي خلاط في دقائق

بمهرجان الفضائيات العربية .. محمد رمضان يخطف الأنظار بإشارة نمبر وان.. ونيللى كريم بفستان مكشوف

بمهرجان الفضائيات العربية .. أول ظهور لـ درة بعد حفل زفافها