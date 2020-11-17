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أخبار العالم

تخطت 29 ألفا.. الهند تسجل أقل حصيلة يومية بإصابات كورونا منذ 4 أشهر

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 07:45 ص
كورونا في الهند
كورونا في الهند
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أ ش أ
سجلت الهند 29 ألفا و164 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية في أقل حصيلة يومية منذ 13 يوليو الماضي، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 8 ملايين و874 ألفا و291 شخصا.

وذكرت وزارة الصحة الهندية -وفقا لصحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، اليوم الثلاثاء- أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 449 حالة وفاة جديدة، ليصل بذلك تراكمي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 130 ألفا و519 وفاة.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في الهند حاليا 453 ألفا و401 حالة، وارتفع عدد المتعافين إلى 8 ملايين و290 ألفا و371 شخصا بزيادة قدرها 40 ألفا و791 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية.

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