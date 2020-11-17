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جائزة نوبل للحماقة العلمية.. محمد جاد: يفوز بها سنويا 10 أبحاث علمية عديمة الجدوى.. فيديو

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 09:05 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قال الإعلامي محمد جاد، إنه فى نهاية كل عام يتم الإعلان عن جوائز نوبل للعلماء ويتم تكريم كل العلماء بكافة التخصصات فى حفل كبير، لافتا إلى أنه تم ابتكار جائزة غريبة جدًا وهى جائزة نوبل للحماقة العلمية.

وأضاف محمد جاد، خلال حواره في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه محاولة لخلق العلم فى كل سبل الحياة حتى لو كانت فكاهية.

وتابع:"المؤسسات العلمية والأكاديمية تسعى لتشجيع مجتمع العلماء والباحثين، عبر تخصيص جوائز لمواصلة منجزهم العلمى والتوصل إلى اختراعات وأبحاث من شأنها خدمة البشرية والدفع نحو التطور الحضاري، وسلكت مؤسسة «IG Nobel» الأمريكية طريقًا آخر، عبر تخصيص جائزة لـ«الحماقة العلمية» رافعةً شعار «اضحك ثم فكر».

وتُخصص جائزة «إي جي نوبل» للحماقة العلمية، وتُمنح سنويًا لعشر أبحاث علمية غريبة ومضحكة، لكنها «عديمة الجدوى»، فهدفها الأول هو الكوميديا وإضحاك البشر عبر منجز علمي يثير تفكيرهم، وفق تعريف مجلة Science Mag  الأمريكية.

يُقدم على مسابقة «إي جي نوبل» للحماقة العلمية باحثين من مختلف أنحاء العالم، ضمن عشر مجالات علمية هي: الطب، وعلم النفس، والفيزياء، والاقتصاد، والسلام، والأحياء، والكيمياء، والاتصالات، والصحة العامة، والهندسة، وتشهد فعالياتها حفلًا سنويًا ضخمًا يُبث عبر الإنترنت، خلال الموقع الرسمي للمجلة، على أن يعرض كل من الباحثين المشاركين فكرة أفكارهم في دقيقة واحدة.

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