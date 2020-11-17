تسجيل 242 حالة إيجابية بـ فيروس كورونا.. يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على قناة «صدى البلد»، أبرز مانشيتات وعناوين الصحف المصرية والدولية الصادرة اليوم، الثلاثاء، على النحو التالي:





صدى البلد

الرئيس السيسى فى جولة تفقدية لعدد من المواقع الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة





الأهرام

رئيس الوزراء يبحث مخطط تطوير المنطقة الفندقية خلف النتحف المصرى الكبير





أخبار اليوم

الصحة: تسجيل 242 حالة إيجابية لفيروس كورونا و12 حالة وفاة





الشروق

معيط: السيسى أول من يتابع الميكنة المالية العامة لمصر





المصرى اليوم

"السلع التموينية" تعلن عن مناقصة لتوريد الزيت الخام المحلى





الوطن

التعليم تعلن عن إجراءات وشروط التقدم لامتحانات ابناؤنا بالخارج



