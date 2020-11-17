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توك شو

تسجيل 242 حالة إيجابية بـ فيروس كورونا.. يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 09:20 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على قناة «صدى البلد»، أبرز مانشيتات وعناوين الصحف المصرية والدولية الصادرة اليوم، الثلاثاء، على النحو التالي:

صدى البلد
الرئيس السيسى فى جولة تفقدية لعدد من المواقع الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة

الأهرام
رئيس الوزراء يبحث مخطط تطوير المنطقة الفندقية خلف النتحف المصرى الكبير

أخبار اليوم
الصحة: تسجيل 242 حالة إيجابية لفيروس كورونا و12 حالة وفاة

الشروق
معيط: السيسى أول من يتابع الميكنة المالية العامة لمصر

المصرى اليوم
"السلع التموينية" تعلن عن مناقصة لتوريد الزيت الخام المحلى

الوطن
التعليم تعلن عن إجراءات وشروط التقدم لامتحانات ابناؤنا بالخارج

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