Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مفاجأة رمضان صبحي.. تغييرات بالجملة فى تشكيل منتخب مصر أمام توجو

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 10:39 ص
منتخب مصر
منتخب مصر
Advertisements
عمرو الحلواني
يدخل منتخب مصر الأول لكرة القدم فى مواجهة قوية أمام توجو فى السادسة مساء اليوم، الثلاثاء، فى إطار لقاءات الجولة الرابعة من منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة الأمم الأفريقية.


ويسعى الجهاز الفنى للفراعنة بقيادة حسام البدري، إلى تحقيق الفوز فى مباراة اليوم من أجل قطع شوط كبير فى حسم التأهل إلى منافسات الأمم الأفريقية.


واستقر البدري على ملامح تشكيل منتخب مصر لمواجهة توجو اليوم، والذى من المقرر أن يشهد عددا من التغييرات عن المواجهة الماضية، واستقر البدرى على الدفع بأحمد توفيق فى مركز الظهير الأيمن بدلا من محمد هانى والذى يغيب بسبب الإصابة، وهو الأمر نفسه بالنسبة لحمدى فتحى، والذى تأكدت مشاركته فى مباراة اليوم بجوار طارق حامد بعد إيقاف عمرو السولية وإصابة محمد الننى بفيروس كورونا.


وأصبحت فرص رمضان صبحي قوية فى التواجد فى التشكيل الأساسى لمنتخب مصر اليوم بسبب المستوى المميز الذى ظهر عليه فى المباراة الماضية أمام توجو فى الجولة الثالثة، ومن المقرر أن تأتى مشاركة صبحى على حساب أحمد زيزو بسبب الإجهاد الذى يعانى منه نتيجة المجهود الوفير الذى قدمه فى المباراة الماضية.


ومن المقرر أن يدخل منتخب مصر بتشكيل مكون من: 

حراسة المرمى: محمد الشناوى .
خط الدفاع: أحمد توفيق وأحمد حجازى ومحمود الونش وأحمد أبو الفتوح.
خط الوسط: حمدى فتحى وطارق حامد وعبد الله السعيد.
خط الهجوم: رمضان صبحي ومحمود تريزيجيه ومصطفى محمد.


يذكر أن منتخب مصر نجح فى تحقيق الفوز فى المباراة الماضية أمام توجو بهدف دون رد عن طريق محمود الونش، ورفع المنتخب رصيده إلى 5 نقاط محتلا بها المركز الثانى فى ترتيب المجموعة خلف جزر القمر المتصدر بـ 8 نقاط.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بالأسماء .. 14 لاعبا من الأهلى والزمالك فى قائمة منتخب مصر لمواجهة توجو

البدري يحسم القائمة النهائية لمنتخب مصر وتصاعد فرص كهربا فى الانضمام

بعد إعلان القائمة النهائية .. قرار جديد من حسام البدري فى معسكر منتخب مصر

ترقب في منتخب مصر لـ وصول صلاح.. وانتظام النني وتريزيجيه وكوكا في المعسكر اليوم

حظر من الغد.. فتح مران منتخب مصر اليوم أمام وسائل الإعلام

زيزو بديلا لـ محمد صلاح ومصطفى محمد يقود هجوم مصر أمام توجو

ترشيحاتنا

شوبير لـ الحضري: اعتزل كفاية .. مضيعش تاريخك والحمد لله على فشل مفاوضات زد

فضل صلاة الضحى 8 ركعات.. لن تصليها ركعتين ولا 4 بعد اليوم

تسجيل 242 حالة إيجابية بـ فيروس كورونا.. يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

رسميًا.. إطلاق الدوري السعودي لكرة القدم للسيدات اليوم

هل نسيان سجدة في الصلاة يبطلها ؟ الإفتاء تجيب

لغز محير.. رجل يعثر على سيدة دفنت حية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد اقتحامه مطعما .. تصرف غير متوقع من لص يجعله مثارًا للسخرية.. شاهد

حب وسلام.. حكاية فرنسية أشهرت إسلامها وتزوجت من نوبي على أرض أسوان.. شاهد

بعد خروجه للنور .. هل نحتاج إلى تلقي لقاح كورونا كل عام ؟