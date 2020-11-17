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فن

مبطلناش إحساس لـ تامر حسني تقترب من 20 مليون مشاهدة.. فيديو

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 12:32 م
صدى البلد
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شروق ابراهيم
اقتربت أغنية "مبطلناش إحساس" للفنان تامر حسني من تحقيق 20 مليون مشاهدة عبر قناة شركة روتانا الرسمية بموقع "يوتيوب".
 

أغنية «مبطلناش إحساس» لـ تامر حسني، كلمات: محمد القاياتي، ألحان: محمد حمزة، توزيع: أمين نبيل ميكس: هاني محروس، ماستر: جلال حمداوي، ومدير إنتاج: هاني صليب.




الأغنية من ألبوم تامر حسني الجديد، الذي يحمل اسم «خليك فولاذي» والتي طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، البوستر الدعائي الأول له قبل أيام. 


من جهة أخرى، حقق كليب «اختراع» لـ الفنان تامر حسني، والفنان محمود العسيلي، أكثر من 24 مليونًا و100 ألف مشاهدة بعد طرحه على القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، يوم 28 أغسطس.


أغنية «اختراع» من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان: أحمد زعيم، توزيع وسام عبدالمنعم، أما الكليب فهو من إخراج تامر حسني نفسه.


وتعتبر أغنية «اختراع» لـ تامر حسني، ومحمود العسيلي، هي أولى أغاني ألبوم «تامر» الجديد، والذي يحمل اسم «خليك فولاذي» وينتظر طرحه خلال الفترة القليلة المُقبلة.
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