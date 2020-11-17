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أخبار البلد

البيئة: الانتهاء من إنشاء محطتين لرصد ملوثات الهواء بالإسكندرية ودمياط الجديدة

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 12:33 م
صدى البلد
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حنان توفيق
أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن الانتهاء من إنشاء محطة رصد لحظية متكاملة، لرصد ملوثات الهواء المحيط بمدينة بشاير الخير 1 بمنطقة غيط العنب غرب الاسكندرية ، ومحطة أخرى بمدينة دمياط الجديد بمحافظة دمياط،مؤكدة حرص الوزارة على التعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية بالمدن الجديدة ، ودعم أعمال الدولة لتطوير المناطق السكانية و مشروعات تطوير المناطق العشوائية، ومنها مشروع منطقة بشاير الخير التى افتتحها مؤخرًا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.  

وأوضحت ياسمين فؤاد أن محطة بشاير الخير تعد المحطة التاسعة بمحافظة الإسكندرية ، كما تعد محطة دمياط الجديدة المحطة الثالثة بمحافظة دمياط للرصد اللحظى لملوثات الهواء. وذلك بغرض استكمال أعمال التوسع فى نطاق الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط لتشمل المناطق السكانية المختلفة على مستوى الجمهورية.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن تلك المحطات تعد ضمن خطة الوزارة لزيادة عدد محطات الرصد اللحظى  بالشبكة ، وفى إطار الإجراءات والتدابير التى تتخذها الحكومة لمواجهة تلوث الهواء، وايضا وفقًا لمتطلبات منظمة الصحة العالمية وطبقًا للحدود القانونية بالملحق رقم (5) لملوثات الهواء الخارجى من قانون البيئة رقم (4) لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2009 ولائحته التنفيذية.  وسعيًا لتحقيق مؤشرات ومستهدفات البعد البيئى لإستراتيجية التنمية المستدامة 2030، وبإنشاء تلك المحطة قد أصبح عدد محطات الرصد بالشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط 107 محطات على مستوى الجمهورية.
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