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ثقافة

مفكرين ورجال دين : الحراك الثقافي بالصعيد تحصين للوعى أمام الفكر المتشدد

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 01:51 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي

تحدث الإعلامي والروائي الكبير الدكتور عبدالله يسرى عن مذاق ولون الإبداع فى الصعيد المتوارث عبر العصور والحراك الثقافى الذى تعيشه مصر وخاصا الصعيد. 


و أثنى الناقد والشاعر جمال فتحى رئيس القسم الثقافى بالجمهورية على شعر مؤتمر إقليم وسط الصعيد وهو بناء الفكر وتحصين الوعى والوقوف مع الدولة جنبا إلى جنب لمحاربة الفكر المتشدد، كما قدم الفنان الكبير هانى رمزى فى كلمته الشكر والتقدير لجميع الكتاب والمبدعين فى الصعيد على رأسهم الكاتب محمد نبيل رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافى وتحدث عن دور الثقافة والفنون فى محاربة الأفكار الهدامة وتنمية الوعى لدى الجمهور .

وقدم النجم أحمد حاتم فى كلمته لمؤتمر أدباء اقليم وسط الصعيد الثقافى الشكر والتقدير لجميع أدباء وشعراء الصعيد ودورهم الفعال فى إثراء الحركة الثقافية والفكريه بالصعيد.

أبرز المخرج على عبد الخالق فى كلمته دور وزارة الثقافة لإهتمامها بشعراء وأدباء الأقاليم وتسليط الضوء عليهم ويعتبر المؤتمر نافذة مهمه يطل منها الأدباء والشعراء على الجمهور. 

أما عن كلمة الدين تحدث الانبا ارميا عن الفكر المتطرف ويجب علينا ان نتكاتف جميعا لمواجهة هذا الفكر الهدام ومحاربة الأفكار السلبية . 

وقال الدكتور مجدى عاشور مستشار فضيلة المفتى عن الصعيد الطيب وحالة متطورة من الفكر والإبداع، وترسيخ ثقافة الهوية المصرية الحقيقية ،والإبقاء على الموروث، ويجب علينا أن نرشد الوعى، وتثقيف الجمهور وتوعيته وذلك يحتاج إلى الكلمة المبدعة.

جاء ذلك فى إطار إنعقاد المؤتمر الأدبى العشرون الذى ينظمه إقليم وسط الصعيد الثقافى تحت عنوان " الثقافة  بناء الفكر وتحصين الوعي في وسط الصعيد "دورة الشاعر الراحل محمد أبو دومه"، وذلك خلال الفترة من 17/11حتى 19/11/2020 ، بأمانة عامة الدكتورة أسماء عبد الرحمن ، ورئاسة الدكتور بهاء الدين مزيد.
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