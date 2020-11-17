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محافظات

شاهد| لحظة انهيار نجل اللواء ياسر عصر خلال تشييع جثمان والده

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 01:44 م
نهيار نجل اللواء
نهيار نجل اللواء ياسر عسر شهيد حريق مترو مسرة
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ابراهيم الهوارى
إنهار زياد ياسر عصر نجل الشهيد ياسر عصر ابن قرية مشتهر الذى استشهد أثناء مشاركته فى اطفاء حريق فى احدى الهوايات بمحطة مترو مسرة بالقاهرة.

وقدم محافظ القليوبية ومدير أمن القليوبية واجب العزاء وقاموا باحتضان نجل الشهيد حيث خرج الجثمان من مسجد الوقف بالقرية ملفوفا بعلم مصر وتم دفنه بمقابر الاسره بالقرية والشهيد متزوج ولديه 4 ابناء ولدان وبنتان.

وعبر اهالى القرية عن حزنهم الشديد على فراق الشهيد حيث اكدوا ان اللواء " ياسر "  كان مثالا للخلق وكان يقيم فى مشتهر مع عائلته، مشيرين إلى أن والدته تقيم فى القرية ايضا اما والده متوفى وكان اللواء ياسر بقدم المساعدة للجميع من الاهالى لا يبخل على احد فى تقديم العون له وكان بارا بالجميع .

وتلقت غرفة النجدة بلاغا باندلاع حريق داخل إحدى الهوايات بمحطة مترو مسرة فى شبرا وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، فى محاولة للسيطرة على الحريق.

ومع محاولات رجال الإطفاء السيطرة على الحريق داخل الهواية، حرص اللواء ياسر عصر وكيل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، على تفقد موقع الحريق، وخلال محاولاته المساعدة على إخماده خوفا على حياة المواطنين، تعرض للسقوط داخل الهواية مما تسبب فى وفاته.
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