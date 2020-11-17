رفع 386 حالة إشغال مخالفة وفض تجمعات الأسواق بدمنهور

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور برئاسة محاسب عادل عبد الكريم، حملة مكبرة لرفع جميع الإشغالات المخالفة والمتعدية على حرم الطريق العام لتيسير الحركة المرورية وحفاظا على المظهر الجمالي والحضاري وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.





وأسفرت الحملة عن رفع ٣٨٦ حالة إشغال مخالفة بشوارع وميادين دمنهور، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وفض تجمعات الأسواق ضمن تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.







شدد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات إزالة ورفع كل الإشغالات من الشوارع والطرق والميادين لتحقيق السيولة والانضباط المروري ومتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.







وأكد هشام آمنة، على ضرورة تكثيف تلك الحملات واستمرارها بكل مدن ومراكز المحافظة مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.







يذكر أن نفذت الوحدات المحلية لمراكز دمنهور وكفر الدوار، اليوم الخميس الماضي، حملة مكبرة لإزالة ورفع كافة الإشغالات من الشوارع والطرق والميادين لتحقيق السيولة والانضباط المروري ومتابعة الإلتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.







وأسفرت الحملة عن رفع ٣٥٥ حالة إشغال مخالفة بشوارع وميادين دمنهور، ورفع ١٤١ مخالفة إشغال طريق بكفر الدوار بمناطق شارع الجيش ومدخل المدينة والكوبرى العائم، كما تم تحرير ٧ محاضر نظافة وإشغال طريق ومتابعة المقاهي والكافتيريات.





وشدد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، على ضرورة تكثيف تلك الحملات واستمرارها بكل مدن ومراكز المحافظة مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.







كما نفذت الوحدة المحليه لمركز ومدينة دمنهور بالتنسيق مع شرطة المرافق، حملات مكثفة لرفع جميع الإشغالات المخالفة والمتعدية على حرم الطريق العام لتيسير الحركة المرورية، وفض تجمعات الأسواق ضمن تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وحفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.







أسفرت الحملة عن رفع ١٩١ حالة اشغال مابين ثابت ومتحرك بشوارع وميادين مدينة دمنهور، وفض تجمعات الأسواق ضمن تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.







كما نفذت الوحدة المحليه لمركز ومدينة دمنهور، بالتنسيق مع شرطة المرافق، حملة مكبرة لرفع جميع الإشغالات المخالفة والمتعدية على حرم الطريق العام لتيسير الحركة المرورية، وفض تجمعات الأسواق ضمن تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا للحفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.







اقرأ أيضا: «الرسام العاشق» و«وليد كريم» في ضيافة أوبرا دمنهور





أسفرت الحملة عن رفع ١٦٣ حالة إشغال ما بين ثابت ومتحرك بشوارع وميادين مدينه دمنهور، فض تجمعات الأسواق ضمن تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا للحفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.





كما وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بالتنسيق بين جميع رؤساء الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية وتكثيف الحملات اليومية لرفع كل الإشغالات من الشوارع لتيسير الحركة المرورية وإغلاق المقاهي المخالفة للقرارات ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا وحرصا على صحة وسلامة المواطنين.





في نفس السياق نفذت الوحدات المحلية بمراكز دمنهور، كفر الدوار، المحمودية، حملات مكبرة بالتنسيق مع قسم الإشغالات وشرطة المرافق، لرفع كل الإشغالات من الشوارع لتيسير الحركة المرورية وإغلاق المقاهي المخالفة للقرارات ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.







أسفرت الحملة عن غلق مقهي ورفع ٤٩٥ حاله إشغال ما بين ثابت ومتحرك يتضمن: كراسي مقاهي وفروشات متنوعة وحواجز خرسانة، كما تم التحفظ على ٤٠ شيشة بالمقاهي والكافتيريات نظرا لمخالفتها بقرارت مجلس الوزراء بحظر تداولها للحد من انتشار الوباء.







وتم التحفظ على المظبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.