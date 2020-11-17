Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

سهر الصايغ: شكرا جزيلا لتصويت الجمهور في رمضان 2020

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 01:49 م
صدى البلد
Advertisements
القسم الميداني

نشرت الفنانة سهر الصايغ صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

وظهرت سهر الصايغ اثناء تكريمها من مهرجان الفضائيات العربية، باطلالة رقيقة وجذابة، مرتدية جامبسوت باللون الأسود، وعليه وشاح شفاف باللون الذهبي.


ومن الناحية الجمالية اعتمدت سهر الصايغ على ميكب جريء، تاركه شعرها القصير باللون الأسود منسدلا على كتفيها.

 

وعلقت سهر الصايغ على الصورة قائلة: "مهرجان الفضائيات العربيه، شكرا جزيلا لتصويت الجمهور رمضان 2020".


وجاءت التعليقات من قبل متابعيها كالتالي: "مبروك - جميلة".


يشار إلى أنه انطلق مهرجان الفضائيات العربية في دورته الـ11، أمس الاثنين، وتُهدى الدورة الحادي عشر تخليدا لذكرى الفنانة رجاء الجداوي وبحضور أهم رؤساء القنوات الفضائية والشخصيات العامة وكبار الإعلاميين ونجوم الفن للدراما والسينما.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بفستان قصير.. إنجي المقدم تظهر بإطلالة مثيرة للجدل على السجادة الحمراء

غيرت الاستايل.. سهر الصايغ بفستان كب بـ حفل ختام مهرجان الجونة

شاهد.. سهر الصايغ في كواليس مسرحية المتفائل

سهر الصايغ تنشر فيديو من أحدث جلسة تصوير لها

كريم قاسم فى إطلالة جذابة على انستجرام.. شاهد

بـ جمبسوت كب.. سهر الصايغ بإطلالة جذابة في مهرجان الفضائيات العربية

ترشيحاتنا

نبأ سيئ.. لقاح موديرنا المضاد لـ كورونا ربما لن يراه العالم على الإطلاق

لمقاومة الخمول.. 4 عادات صباحية تساعد على تنشيط الجسم

شاهد| لحظة انهيار نجل اللواء ياسر عصر خلال تشييع جثمان والده

زواج القاصرات.. مزارع يتزوج للمرة الخامسة من فتاة في عمر أولاده

قفزة جديدة.. روسيا تسجل 22 ألفا و400 إصابة بـ كورونا في 24 ساعة

مفاجأة رمضان صبحي.. تغييرات بالجملة فى تشكيل منتخب مصر أمام توجو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نصف ساعة رعب.. بريطانية تقع ضحية هجوم كلب شرس.. ومالكه يواجه عقوبة السجن

أسعار ومواصفات أوبل جراند لاند opel grandland اليوم في مصر.. صور

نشرة الصحة والمرأة.. مشروبات طبيعية لمحاربة الفيروسات.. و9 أسباب تؤدي إلى الولادة المبكرة