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أخبار البلد

تطرقا لأهم التحديات والقضايا الإقليمية.. شكري يستقبل رئيس البرلمان العربي

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 02:02 م
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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محمد وديع
استقبل سامح شكري وزير الخارجية اليوم الثلاثاء، بمقر وزارة الخارجية عادل العسومي، رئيس البرلمان العربي، ووفدًا رفيع المستوى من أعضاء البرلمان العربي.

وأوضح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري استهل اللقاء بتقديم التهنئة لرئيس البرلمان العربي على توليه المنصب، مُعربًا عن صادق التمنيات له بالنجاح في مهمته الجديدة، ومؤكدًا أن الفترة القادمة سوف تشهد مزيدًا من التعاون بين مصر والبرلمان العربي مع افتتاح الدورة التشريعية الجديدة لمجلس النواب، فضلًا عن مجلس الشيوخ المنتخب حديثًا، بما سيفتح الباب نحو مزيد من التعاون المثمر، لا سيما تعزيز التعاون مع البرلمان العربي في المجال التشريعي وتبادل الخبرات ذات الصلة بالعمل والرقابة البرلمانية.

وأضاف حافظ أن الجانبين تناولا الدور الذي يقوم به البرلمان العربي من أجل تعزيز آليات العمل العربي المشترك وصولًا إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، ومكافحة التطرف والإرهاب، والتصدي لمحاولات تهديد وحدة وسلامة الدول العربية، واستهداف مؤسساتها الوطنية. كما تطرق الجانبان لأهم التحديات والقضايا الإقليمية التي تشهدها المنطقة.
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