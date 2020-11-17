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طريقة عمل السليق السعودي

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 09:44 م
طريقة عمل السليق
طريقة عمل السليق السعودي
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اسماء محمد
يتميز المطبخ السعودي بمواضفات خاصة حيث يشتهر بالأكلات السعودية التى تحتوي على قدر عال من البروتين والكربوهيدرات ومن بين الأكلات السعودية الشهية طبق يعرف باسم السليق السعودي.

نقدم لكم طريقة عمل السليق السعودي بخطوات الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا على قناة "سي بي سي سفرة".

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مقادير سليق سعودي
2 ملعقة كبيرة سمنة
4 فصوص مستكة 
10 فصوص حبهان 
عود قرفة 
ورق لورا
ليمون 
ثوم 
ملح 
فلفل اسود حب
4 كوب أرز
3 كوب لبن 
جوزة الطيب 
زيت
صلصة 
طماطم 
عصير ليمون 
زبادي
بهارات 
صلصة الدقوس
طماطم مبشورة 
كزبرة خضراء
ملح 
بصل
دجاج 

طريقة عمل السليق السعودي
* في حلة بها سمنة شوحي قطع الدجاج قليلا ثم يضاف القليل من ورق لورا وعود قرفة وجوزة الطيب ومستكة وحبهان و ملح وفلفل حب ثم ضعي البصل المقطع ثم الماء واتركيهم حتى ينضج الدجاج .

* تخرج قطع الدجاج من الحلة وتصفى المرقة ثم يوضع الأرز الى المرقة ويترك حتى ينضج، بعد أن يتشرب المرقة يضاف اللبن ويترك حتى يتشربه تماما

* قلبي الزبادي مع صلصة طماطم وبهارات وعصير ليمون وزيت ويتبل الدجاج بالخليط ثم يدخل الفرن حتى يحمر و يقدم الأرز وعليها قطع الدجاج المحمر الى جانبها الصلصة.

طريقة عمل صلصة الدقوس

* قلبي الطماطم المبشورة مع الملح والكزبرة الخضراء والثوم المفروم والليمون وقلبيهم جيدا.


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