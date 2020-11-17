Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

علاء السقطي: يجب توقيع الاتفاقيات بين الحكومات وليس الأفراد لضمان حقوق المستثمرين

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 10:58 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
Advertisements
عادل نصار
كشف علاء السقطي نائب رئيس اتحاد مستثمري مصر، عن أن الدول  الافريقيةاتجهت إلى مصر لتأمين مخزونها الاستراتيجي من السلع بسبب تفاقم أزمة فيروس كورونا المستجد بالصين.

وأضاف السقطي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، إنه ازدادت شعبية الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد نجاح مصر في تحرير بعض الاثيوبيين من العناصر الارهابية في ليبيا عام 2015.

وطالب نائب رئيس اتحاد مستثمري مصر، بأن تكون الاتفاقيات بين الحكومات وليس بين الأفراد لضمان حقوق المستثمرين.

واكد السقطي، أنه ذهبنا للاستثمار في تيجراي في عام 2011، لافتا إلى أن الاقتصاد وسيلة للتقارب مع دول إفريقيا.

وأكد نائب رئيس اتحاد مستثمري مصر أن مصر دولة اقتصادية صناعية متقدمة عن دول في إفريقيا، مشيرا إلى أن الهدف من الاستثمار في تيجراي إرسال رسالة أننا نتضامن مع إثيوبيا في التنمية.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

رئيس إقليم تيجراي يورط إثيوبيا في حرب جديدة مع إريتريا

سلطات تيجراي تعلن مسئوليتها عن الهجمات الصاروخية على إريتريا

صراع تيجراي يهدد المنطقة بالكامل.. صحفي سوداني: الخرطوم ستتأثر مباشرة بما يحدث في إثيوبيا

الحدود ملتهبة.. صراع تيجراي خطر يهدد الخرطوم.. محللون سودانيون لـ صدى البلد: عدم التسوية يؤدى لموجات هجرة ويهدد بانتقال الصراع لداخل السودان

الحسم الأخير.. هل تشهد إثيوبيا حربا تاريخية بعد انتهاء فترة الاستسلام؟

حرب كبرى على أبواب السودان.. مغامرة آبي أحمد تهدد بليبيا جديدة في إثيوبيا

ترشيحاتنا

بيكهام يقترب من الجزيرة.. انفراجة كبيرة فى مفاوضات الأهلى مع وادي دجلة

رسالة مُبكية من مؤمن زكريا لـ جمهور الأهلي .. ماذا قال؟

ملخص وأهداف مباراة مصر وتوجو فى تصفيات أمم أفريقيا .. فيديو

3 % من قيمة المبلغ.. عقوبات التعامل بالكاش بعد تطبيق الفاتورة الإلكترونية

الانفجارات تهز بغداد.. هجوم صاروخي عنيف على السفارة الأمريكية بالعراق

بصور مختلفة.. نرمين الفقي تستعرض جمالها على إنستجرام

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميني تنطلق نحو المستقبل بتصميم رائع.. صور

شاهد.. الشكل المتوقع لسيارة مازدا 6 موديل 2023 الجيل القادم

نشرة المرأة والصحة .. مخاطر الولادة المبكرة.. أناقة زوجة ماجد المصري بعد الإصابة بكورونا