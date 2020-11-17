علاء السقطي: يجب توقيع الاتفاقيات بين الحكومات وليس الأفراد لضمان حقوق المستثمرين

كشف علاء السقطي نائب رئيس اتحاد مستثمري مصر، عن أن الدول الافريقيةاتجهت إلى مصر لتأمين مخزونها من السلع بسبب تفاقم أزمة فيروس كورونا المستجد بالصين. الاستراتيجي





وأضاف السقطي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، إنه ازدادت شعبية الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد نجاح مصر في تحرير بعض الاثيوبيين من العناصر الارهابية في ليبيا عام 2015.





وطالب نائب رئيس اتحاد مستثمري مصر، بأن تكون الاتفاقيات بين الحكومات وليس بين الأفراد لضمان حقوق المستثمرين.





واكد السقطي، أنه ذهبنا للاستثمار في تيجراي في عام 2011، لافتا إلى أن الاقتصاد وسيلة للتقارب مع دول إفريقيا.





وأكد نائب رئيس اتحاد مستثمري مصر أن مصر دولة اقتصادية صناعية متقدمة عن دول في إفريقيا، مشيرا إلى أن الهدف من الاستثمار في تيجراي إرسال رسالة أننا نتضامن مع إثيوبيا في التنمية.



