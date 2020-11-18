مبروك عطية: الإسلام دين اليقظة وليس المنام.. وهذه طريقة عدم رؤية الكوابيس

قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، إنه يستحيل على النبي أن يأمر بأمر في المنام، لأنه علمنا بالأحاديث وأمرنا فيها بما يكون في صالحنا ونهانا عما يغضب الله علينا.









وأضاف عطية، في لقائه على فضائية"إم بي سي مصر"، أن صلاة ركعتين ليلا تجنب الإنسان رؤية كوابيس تزعجه في المنام، مشددا على أن هذا الدين هو دين اليقظة وليس دين المنام، مشددا على أن ملايين من الناس الآن يعملون في المنامات والاحلام، من أجل تحقيق مصالح شخصية.









خالد الجندى: تفسير الأحلام سبوبة