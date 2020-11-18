مبروك عطية: الأنبياء لا يرون أحلامًا أو منامات ورؤياهم «وحيٌ».. فيديو

قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، إن رؤيا الأنبياء وحيٌ، منوهًا أن الأنبياء لا يرون أحلامًا ولا منامات.





وأضاف "عطية"، في لقائه على فضائية "إم بي سي مصر"، أن الأنبياء يُوحى إليهم سواء في اليقظة أو في المنام، فلا ينطبق عليهم منامات البشر، منوها أن 99% مما نراه في المنام هو حديث نفس.





وأشار إلى أنه لا يوجد ما يُسمى بمُعبِّر الأحلام وهو "حلنجي" يبيع الوهم للناس، لافتا إلى أن من يرى خيرًا فالله يبشره، ومن يرى شرًا يخوفه الشيطان، وينبغي عدم حكاية الأحلام للناس.



