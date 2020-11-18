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أخبار العالم

بعد إصراره على نزاهة الانتخابات.. ترامب يقيل مدير وكالة الأمن الإلكتروني والبنية التحتية

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 02:49 ص
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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قسم الخارجي
أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مدير وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية، كريستوفر كريبس.

وأكد "ترامب" قراره، في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، مشيرًا إلى تحويل كثير من الأصوات في الانتخابات الرئاسية لصالح منافسه جو بايدن.

وقال ترامب إن البيان الأخير الصادر عن كريبس بشأن التدقيق الأمني في انتخابات 2020، غير دقيق للغاية.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن هناك مخالفات وتزويرًا واسع النطاق، بما في ذلك تصويت للوفيات وعدم السماح لمراقبي حملته بالدخول لمواقع فرز الأصوات.

وجاء قرار ترامب بعدما وصفت وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية- وهي جزء من وزارة الأمن الداخلي-  الانتخابات الأخيرة كانت "الأكثر أمانا في التاريخ الأمريكي".
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