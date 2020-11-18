Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

ضحية وجبة مدرسية.. قطعة سجق تقتل طفلة في الحضانة.. صور

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 05:00 ص
طفلة
طفلة
Advertisements
عزة عاطف
مثل من فقد حياته ضحية لـ "شربة ماء"، راحت طفلة صغيرة جميلة ضحية لقطعة "سجق"، أثناء تناول وجبتها في الحضانة، مما أثار مطالبات من عائلتها بحظر السجق والعنب على الأطفال لصعوبة مضغها.

تعرضت الطفلة البريطانية «سادي سالت» البالغة من العمر عامين، لسكتة قلبية في حضانة ميني ليررز في رادليت، بـ هيرتفوردشاير ببريطانيا، وتم نقلها إلى مستشفى سانت ماري حيث أمضت يومين في العناية المركزة. 

كافح المسعفون لإنقاذ حياتها لكنها توفيت مع الأسف، مما دفع أصدقاء العائلة لإطلاق عريضة تدعو إلى حظر النقانق والعنب من جميع أماكن الحضانات، ومنع إعطائها للأطفال.

وذلك بسبب "شكلها وخشونتها"، مما يصعب على الأطفال الصغار مضغها، ويقومون بابتلاعها، وهو ما قد ينتج عنه حالات وفاة بالاختناق كالتي تعرضت لها سادي.

 أنشأت منظمة COSMIC الخيرية للعناية المركزة للأطفال صفحة لجمع التبرعات نيابة عن العائلة، تكريمًا لـ "سادي الجميلة".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

حادث مأساوي .. "زحليقة" تنهي حياة طفل خنقا في نيوزيلندا

مبادرة لحماية الأطفال أصحاب البشرة السمراء من التنمر في الأقصر

بسبب وجبة هندية .. نهاية تعيسة لعروسين في شهر عسلهما "شاهد"

رحلة قصيرة بين الحياة والموت.. نقص حضانات الأطفال المبتسرين كابوس يطارد أهالي سوهاج

محافظ الشرقية يفتتح حضانة دار الطفولة بمركز التنمية الثقافية والتكنولوجية بمدينة الزقازيق

البحرين تعيد فتح دور الحضانة بشروط قاسية

ترشيحاتنا

دعاء إزالة الاكتئاب وتفريج الهم والغم

إصابة ديانج مع منتخب مالي قبل نهائي أفريقيا بـ 10 أيام

تفاصيل آخر مكالمة بين الشهيد اللواء ياسر عصر وزوجته.. وأبناؤه في كلية الشرطة: هنكمل المشوار.. فيديو

أحمد شوبير يكشف كواليس القبض على نجم الزمالك السابق.. شاهد

وزير الشباب: المنتخب قدم مباراة قوية أمام توجو.. ولقاء جزر القمر مهم

قبل مواجهة الزمالك.. غضب وثورة في الأهلي ضد حسام البدري

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضحية وجبة مدرسية.. قطعة سجق تقتل طفلة في الحضانة.. صور

في ذكرى تأسيسه.. وزير السياحة والآثار: فتح باب المتحف المصري لانطلاق الموكب العالمي لـ المومياوات الملكية قريباً.. صور

لعدم زيادة راتبه.. شاهد لحظة انتقام عامل من مديره بتحطيم سيارته الـ رينج روفر