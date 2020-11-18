ضحية وجبة مدرسية.. قطعة سجق تقتل طفلة في الحضانة.. صور





تعرضت الطفلة البريطانية «سادي سالت» البالغة من العمر عامين، لسكتة قلبية في حضانة ميني ليررز في رادليت، بـ هيرتفوردشاير ببريطانيا، وتم نقلها إلى مستشفى سانت ماري حيث أمضت يومين في العناية المركزة.





كافح المسعفون لإنقاذ حياتها لكنها توفيت مع الأسف، مما دفع أصدقاء العائلة لإطلاق عريضة تدعو إلى حظر النقانق والعنب من جميع أماكن الحضانات، ومنع إعطائها للأطفال.





وذلك بسبب "شكلها وخشونتها"، مما يصعب على الأطفال الصغار مضغها، ويقومون بابتلاعها، وهو ما قد ينتج عنه حالات وفاة بالاختناق كالتي تعرضت لها سادي.





أنشأت منظمة COSMIC الخيرية للعناية المركزة للأطفال صفحة لجمع التبرعات نيابة عن العائلة، تكريمًا لـ "سادي الجميلة".

مثل من فقد حياته ضحية لـ "شربة ماء"، راحت طفلة صغيرة جميلة ضحية لقطعة "سجق"، أثناء تناول وجبتها في الحضانة، مما أثار مطالبات من عائلتها بحظر السجق والعنب على الأطفال لصعوبة مضغها.