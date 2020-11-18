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فن

بـ فستان حرير.. سوزان نجم الدين تخطف الأنظار بإطلالة تبرز أنوثتها

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 07:35 ص
سوزان نجم الدين
سوزان نجم الدين
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محمد بدران
نشرت الفنانة سوزان نجم الدين على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورة جديدة لها من أحدث ظهور لها.

وأبرزت سوزان نجم الدين جمالها ، مرتدية فستان حرير قصيرًا باللون الأسود بكتف واحد ويتوسطه حزام باللون الأسود، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

وتركت سوزان نجم الدين خصلات شعرها القصير بطريقة ناعمة أعلى الكتف تسريحة الويفي الناعمة، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.

وأما من الناحية الجمالية، وضعت سوزان نجم الدين المكياج الجذاب، ففضلت اللون الكشمير في الشفاه، مع لمسات البلاشر اللافتة والبارزة على الوجنتين، مع تحديد الحواجب باللون البني  والعيون بالكحل  .

يذكر أن أحدث أعمال النجمة سوزان نجم الدين ظهورها كضيفة شرف ضمن أحداث مسلسل "لما كنا صغيرين" تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد على، وبطولة النجوم خالد النبوى ومحمود حميدة وريهام حجاج وكريم قاسم ونسرين أمين ونبيل عيسى ومحمود حافظ.

وكانت سوزان شاركت النجم حمادة هلال بطولة مسلسل ابن أصول وشاركهم المسلسل مجموعة من النجوم منهم أيتن عامر ورانيا منصور وإيناس  كامل وكتبه أحمد محمود أبو زيد وأخرجه محمد بكير وأنتجته "سينرجى" وحقق العمل نجاحا كبيرا وقت عرضه ومع إعادة عرضه أيضا.


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