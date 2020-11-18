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فن

بإطلالة جريئة.. رانيا منصور تخطف الأنظار عبر انستجرام

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 09:48 ص
رانيا منصور
رانيا منصور
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ندى فكري
شاركت الفنانة رانيا منصور، جمهورها بصور جديدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت رانيا منصور بإطلالة جريئة حيث ارتدت توب اصفر مكشوف وعلقت على الصورة قائلة "صباح الخير". 

وتشارك رانيا منصور في مسلسل أسود فاتح وتدور أحداثه في إطار اجتماعي يناقش القضايا العصرية، بطولة نخبة من الفنانين من بينهم هيفاء وهبي، أحمد فهمي، عمر السعيد، رانيا منصور، فراس سعيد، شريف سلامة، صبري فواز، تأليف أمين جمال، ومن إخراج كريم العدل.  

يذكر أن آخر أعمال رانيا منصور، مسلسل نصيبي وقسمتك في حكاية "بدلة جديدة" مع شريف سلامة.  

الحكاية الرابعة من مسلسل "نصيبي وقسمتك" من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد جمعة، بطولة شريف سلامة ورانيا منصور وشقيقتها نورهان وسلوى عثمان. 
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