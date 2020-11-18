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رياضة

تشامبرلين: محمد صلاح لن يكون سعيدا مجددًا مع ليفربول لهذا السبب

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 11:13 ص
محمد صلاح وتشامبرلين
محمد صلاح وتشامبرلين
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مجدي سلامة
أكد أوكسلاد تشامبرلين لاعب وسط فريق ليفربول الإنجليزي ، أن النجم المصري محمد صلاح لن يكون سعيدا مجددًا مع الأحمر بسبب تغيير غرفة الملابس للاعبين في الملعب الجديد.

ونشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول عبر "تويتر" مقطع فيديو لـ تشامبرلين وهو يستعرض غرفة تغيير الملابس في مقر التدريبات الجديد.

وقال تشامبرلين في الفيديو: "غرفة الملابس هي المكان الذي سيقضي فيه الأولاد معظم أوقات يومهم".

وتابع: "أود أن أصحبكم إلى هنا بسرعة، لست متأكدًا من أن الأمور ستسير على نحو جيد".

وأختتم : " كما ترون، لدينا رقم محمد صلاح على مقاعد تُشبه مقاعد المدرسة، وكوني أعرف صلاح، فهو لن يكون سعيدًا بهذا، لكن عليه أن يتعايش معه".

ويعاني محمد صلاح من إصابة بفيروس كورونا المستجد تعرض له عقب إنضمامه لمعسكر منتخب مصر لملاقاة توجو .

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