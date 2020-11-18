تشامبرلين: محمد صلاح لن يكون سعيدا مجددًا مع ليفربول لهذا السبب

ونشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول عبر "تويتر" مقطع فيديو لـ تشامبرلين وهو يستعرض غرفة تغيير الملابس في مقر التدريبات الجديد.





وقال تشامبرلين في الفيديو: "غرفة الملابس هي المكان الذي سيقضي فيه الأولاد معظم أوقات يومهم".





وتابع: "أود أن أصحبكم إلى هنا بسرعة، لست متأكدًا من أن الأمور ستسير على نحو جيد".