أول تعليق من حسام البدري بعد فوز مصر على توجو.. يكشف تطورات حالة محمد صلاح.. ويؤكد: أسعى لتقديم صورة أفضل للمنتخب خلال الفترات القادمة

أول تعليق من حسام البدري بعد فوز مصر على توجو

بعد إصابته بـ كورونا.. حسام البدري يكشف تطورات حالة محمد صلاح

إحنا مناخيرنا وسعت من كتر المسحات وعملنا كتير أوي

كشف حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني؛ بعد فوز المنتخب على توجو بنتيجة 3-1 في تصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية والتي ستقام بالكاميرون 2021 عن عدد من النقاط؛ أبرزها إصابة النجمين محمد صلاح ومحمد النني بفيروس كورونا وتأثيرهم على المنتخب المصري مما أدى إلى دفعه لعدد من الوجوه الشابة خلال المباراة.

وقد كشف البدري أيضًا أنه تم القيام بعدد من المسحات الخاصة بـ كورونا قبل تلك المباريات وتطلعاته مع المنتخب خلال الفترة القادمة وهدفه التأهل لنهائيات الأمم الأفريقية، وكأس العالم 2022 .

وكان للمدير الفني للمنتخب الوطني تلك التصريحات لبرنامج كلمة أخيرة عبر فضائية أون.



أبدى الكابتن حسام البدري مدرب منتخب مصر سعادته بالفوز الذي تحقق اليوم على منتخب توجو، مؤكدًا أنه خطوة كبيرة فى مشوار التأهل لبطولة الأمم الأفريقية مهدياً الفوز لجماهير مصر رغم الظر وف الصعبة خلال فترة المباراتين وفترة التوقف الطويلة.





وقال "البدرى" أشكر كل شخص اتفق معي بوجهة النظر.





وأضاف "البدري" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كلمة أخيرة عبر فضائية أون أنه كان هناك تركيز كبير خلال مباراتين توجو، مشيرًا إلى أن غياب النجم محمد صلاح ومحمد النني كان له أثر كبير.





وتابع مدرب منتخب مصر أنه كان يجب ان يتم عمل تغييرات في الخطة وفي اللاعبين، خاصة أن الفارق في المباراتين كان 48 ساعة فقط ومن الصعب أن يتم اللعب بنفس اللاعبين.





ونوّه "البدري" إلى أنه كان هناك خبرات في اختيار اللاعبين مؤكدًا أنه تم اختيار اللاعبين بين الشباب للتجديد في صفوف ودماء المنتخب المصري وبين عناصر الخبرات.





وقال المدير الفني للمنتخب الوطني نسعى لخفض أعمار المنتخب خلال الفترة القادمة وهو ما نعتمد عليه خلال تلك الفترة.



