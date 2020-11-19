الصيدلي الذي صار بطريركا.. الكنيسة تحتفل بمرور 8 سنوات لجلوس البابا تواضروس الثاني على كرسي الكرازة المرقسية

· البابا تواضروس ولد باسم وجيه صبحي باقي في 4 نوفمبر 1952

· حصل البابا تواضروس قبل الرهبنة على بكالريوس الصيدلة عام 1975

· تمت إقامة وجيه صبحي راهبا بدير الأنبا بيشوي في 31 يوليو 1988 بيد البابا شنوده الثالث

· نال درجة الأسقفية في 15 يونيو 1997 ليكون مسئولا عن قطاع الخدمة بمنطقة كينج مريوط والقطاع الصحراوي





احتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أمس، الأربعاء، بتذكار تجليس قداسة البابا تواضروس الثاني، بطريركًا للكرازة المرقسية في الثامن عشر من نوفمبر عام 2012، وذلك عقب إعلان نتيجة القرعة الهيكلية التي أجريت في الرابع من نوفمبر من العام نفسه بالكاتدرائية المرقسية الكبري في الأنبا رويس بالعباسية.





القرعة الهيكلية التي على أساسها يتم اختيار الأب البطريرك أقيمت بين 3 من أصحاب أعلى الأصوات في الانتخابات التي جرت بين 5 من المرشحين، فحصل كل من "الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة، والقمص رافائيل أفا مينا، والأنبا تواضروس أسقف عام البحيرة" على أعلى الأصوات؛ لتقام بينهم قرعة هيكلية أشرف عليها وأدارها نيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية وقائم مقام البابا؛ عقب نياحة مثلث الرحمات البابا شنودة الثالث البطريرك الـ117 من باباوات الكرسي المرقسي.





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وقبل صلاة القداس الإلهي قام نيافة الأنبا باخوميوس بوضع الأسماء الثلاثة داخل إناء شفاف بعد أن قام بعرض كل اسم بشكل علني أمام جموع الحاضرين وبعدها قام بإغلاقه بإحكام ووضع عليه الشمع الأحمر وختم عليه بختمه الخاص وختم البابا شنوده الثالث للتبرك به.





وعقب الصلاة، تم اختيار طفل يدعى "بيشوي" وبعد أن تم عصب عيني الطفل قام ليختار ورقة، وبعدها قام "القائم مقام البابا" عقب القداس، بفك الأختام عن الإناء الموجود فيه أسماء المرشحين الثلاثة، ومد الطفل يده؛ ليقع الاختيار على الأنبا تواضروس، ليكون البطريرك الـ 118 من باباوات الكرسي السكندري.





ولد البابا تواضروس باسم وجيه صبحي باقي سليمان في 4 نوفمبر 1952 بمدينة المنصورة لأسرة مكونة منه كأخ لشقيقتين، ووالده كان يعمل مهندس مساحة، وتنقلت الأسرة في المعيشة ما بين المنصورة وسوهاج ودمنهور، والتحق بجامعة الإسكندرية، بكلية الصيدلة، وحصل على بكالوريوس الصيدلة عام 1975، وحصل على زمالة الصحة العالمية بإنجلترا عام 1985، كما التحق بالكلية الإكليركية، وتخرج منها بعد حصوله على الكلية الإكليريكية عام 1983.





وذهب الأنبا تواضروس إلى دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون في 20 أغسطس 1986، وترهبن في 31 يوليو 1988 باسم الراهب ثيوؤدور، تمت رسامته قسًا في 23 ديسمبر 1989، وانتقل للخدمة بمحافظة البحيرة في 15 فبراير 1990، ثم نال درجة الأسقفية في 15 يونيو 1997 م وكان مسئولا عن خدمة منطقة كينج مريوط والقطاع الصحراوي وخدم بها خمسة عشر عامًا إلى أن تم تجليسه على كرسي مار مرقس، وله العديد من العظات الروحية والكتابات.



