وزيرا الطيران وقطاع الأعمال يبحثان إقامة مشروع سياحي بأرض رأس جميلة بشرم الشيخ

استقبل الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام بمقر وزارة الطيران المدني لبحث التعاون المشترك بين الوزارتين، وذلك في إطار التنسيق والتكامل الذي تحرص عليه الحكومة المصرية بين وزاراتها.





وخلال اللقاء، بحث الجانبان سبل التعاون بين الوزارتين في تطوير شركات قطاع الأعمال ودراسة آليات وضوابط تسهيل العمل، كما تم مناقشة سبل التعاون المشترك لإقامة مشروع سياحي فندقي بالشراكة بين شركتي المنتزه للسياحة والاستثمار و"إيماك العقبة"، على أرض "رأس جميلة" بمدينة شرم الشيخ.





حضر الاجتماع المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، و باسم عبد الكريم مساعد وزير الطيران المدني للشئون الدولية والإعلام، ميرفت حطبة رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق، والمهندس هشام أبو العطا رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، محمد حسونة مستشار وزير قطاع الأعمال العام للاستثمار وإعادة الهيكلة.