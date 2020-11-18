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فن

ريم البارودي: أنا مش بتحارب من حد.. ودلع بنات سبب فقدان وزني.. فيديو

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 02:33 م
ريم البارودي
ريم البارودي
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شروق ابراهيم - عدسة ايهاب اشرف
حلت الفنانة ريم البارودي ضيفة في  ندوة بموقع صدى البلد لتكريمها على نجاح برنامجها شارع النهار، وعن مشوارها الفني.

وقالت ريم البارودي: "فكرة إني أتعرض لمحاربة أو هجوم لا يمكن أن أجزم بها لأنهم في الحقيقة الأقلية وأنا ابنة الوسط الفني وابنة هذا المجال ولا يوجد مؤسسات أو كيان ضدي".

وأضافت: "أنا حظي حلو في الناس اللي حوليا دايما بيوجهوني لطريق الصح واتغيرت كثيرا عن قبل في فكرة اتخاذ رد فعل إيذاء الأشخاص الذين يحاربوني ودائما أتعلم من أخطائي، وأنا لا أريد الانجراف إلى مهاترات".

وتابعت: "المواقف الصعبة والأزمات في حياتي جعلتني أكثر صبرا وحكمة وأعطتني خبرة كبيرة".

وعن فقدانها الكثير من وزنها في السنوات الأخيرة، كشفت ريم البارودي أنها تحافظ على وزنها لأنها منذ مسلسل "دلع بنات" قررت اتباع رجيم من أجل النحافة. 

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