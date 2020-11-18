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اقتصاد

الهيئة السعودية للفضاء تُشارك في منتدى وكالة الفضاء الإقليمي لآسيا

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 05:23 م
الهيئة السعودية للفضاء
الهيئة السعودية للفضاء
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قسم الاقتصاد
شارك الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للفضاء الدكتور عبدالعزيز آل الشيخ اليوم, في المنتدى الافتراضي لوكالة الفضاء الإقليمية لآسيا والمحيط الهادئ (APRSAF)، الذي يُعد أكبر مؤتمر حول الفضاء في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بحضور رؤساء وكالات الفضاء الإقليمية كافة.

ونوه خلال مشاركته في جلسة التقارير الخاصة بالدول بالدعم والاهتمام المستمر من القيادة الرشيدة لتحقيق مزيد من التطور والتفوق في مجال الفضاء وفق الإستراتيجية الوطنية للفضاء، موضحًا أن الهيئة السعودية للفضاء تضع ضمن أولوياتها تنمية رأس المال البشري والمساهمة في تشكيل آفاق جديدة في اقتصاد الفضاء.

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وقدمت العديد من الدول الأخرى موجزًا عن آنشطتها في قطاع الفضاء وذلك من خلال أربع مجموعات عمل وهي تطبيقات الفضاء وتكنولوجيا الفضاء واستخدام بيئة الفضاء وتعليم الفضاء، من أجل تبادل المعلومات حول الخطط المستقبلية لكل دولة ومنطقة في هذه المجالات كافة.

ويدعم المنتدى إنشاء مشاريع دولية كحلول للقضايا المشتركة، مثل إدارة الكوارث وحماية البيئة، بحيث تستفيد الأطراف المشاركة من التعاون المتبادل، للتعاون بين وكالات الفضاء لتطوير منظومة الفضاء العالمي.
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