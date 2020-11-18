الهضيبي: الدولة نجحت في تحقيق الاستقرار الأمني ودشنت أذرعا عسكرية لحماية حدودها

قال الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، ونائب رئيس حزب الوفد، إن تقرير الحكومة «مصر تنطلق» والذي تقدمت به إلى مجلسي النواب والشيوخ، تضمن إنجازات الدولة المصرية خلال عامي 2018-2020، وخطواتها نحو الإصلاح والتنمية في مختلف المجالات، فمحتواه ضخم يعكس حجم النهضة التي تم القيام بها في فترة زمنية قصيرة وفي ظل تحديات عدة واجهتها الدولة.





وأشار الهضيبي، في بيان له، إلى أن التقرير في الجزء الخاص بمحور الأمن القومي أوضح أن الدولة المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة، والشرطة، والحكومة تولت مهمة صعبة وهي ترسيخ مبادىء الأمن والأمان والاستقرار للشعب المصري، ومكافحة البؤر الإرهابية والقضاء على العناصر التكفيرية في منطقة شمال سيناء، وتقديم كافة أشكال التضحية في سبيل القضاء على تلك البؤر بل وأصبحت الآن سيناء تنعم بالتنمية وتم وضعها على الخريطة الاقتصادية والاستثمارية المهمة للدولة.





وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية نجحت في تحقيق الاستقرار الأمني من خلال تعزيز جاهزية واستعداد وحدات القوات المسلحة على نحو رفيع المستوى، لتأمين وحماية الأمن القومي المصري.





وأضاف أنه من أهم الإنجازات المشهودة لتحقيق الأمن القومي إنشاء وحدة مكافحة الإرهاب بقطاع الأمن المركزي بوزارة الداخلية، و افتتاح قاعدة "برنيس العسكرية" على ساحل البحر الأحمر، وتنفيذ المناورة "قادر 2020" بالذخيرة الحية لتأمين المنشآت الحيوية بالمياه الإقليمية والإقتصادية.