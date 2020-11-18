Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

رسميا .. دجلة يضم خليفة الشناوي 5 سنوات

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 03:50 م
أحمد ميهوب
أحمد ميهوب
Advertisements
يسرى غازى
حصل نادي وادي دجلة علي توقيع احمد ميهوب حارس مرمي نادي اطسا وسمسطا السابق رسميا  لمدة خمس مواسم قادمة و تم التعاقد في حضور حازم خيرت مدير الكرة بنادي وادي دجلة ومحمد الزيات وكيل اللاعب .

احمد ميهوب الملقب بخليفة الشناوي من مواليد 1996 كان ضمن صفوف الناشئين بنادي مصر المقاصة  وصعد للفريق الأول مع ايهاب جلال المدير الفني السابق وهو من اكتشاف احمد سالم المدير الفني السابق لنادي اطسا وصعد مع نادي سمسطا من القسم الثالث للممتاز ب الموسم الماضي  وكان قريب من الانضمام للإسماعيلي قبل أن يبدي اليوناني بابا فاسيليو المدير الفني لوادي دجلة بالتعاقد مع اللاعب بعد مشاهدته في احدي المباريات الودية .

وبعد ميهوب من الخامات الجنة في مركز حراسة المرمي حيث الطول الفارع والموهبه العالية وأكد بابا فاسيليو أنه حارس مرمي منتخب مصر الأول في المستقبل .
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

لإمتلاكه الخبرات.. فاسيليو يوصي بتجديد التعاقد مع محمد عبد المنصف

وقف الأفراح.. فاسيليو يطالب لاعبي دجلة بغلق صفحة أسوان من أجل الزمالك

بابا فاسيليو: قبلت التحدي في وادي دجلة رغم صعوبة المهمة.. وعبد المنصف نموذج يحتذى به

5 عروض لـ حارس وادي دجلة عقب فسخ تعاقده مع الغزلان

بعد تجديد التعاقد مع أوسة.. صفقات أفريقية جديدة فى دجلة خلال الميركاتو

وادي دجلة يُؤمّن عرينه قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد

ترشيحاتنا

في ذكرى ميلاد النمر الأسود.. لغز اختفاء سيارته

نجم الوداد قد يلحق بـ بنشرقي وأوناجم في الزمالك

خلع قلوب الأهلاوية.. شوبير يكشف موقف ديانج من المشاركة أمام الزمالك

أول قرار حكومي لمواجهة كورونا داخل الوزارات ومؤسسات الدولة

فى ذكرى ميلاده.. طبيب أحمد زكى لـ صدى البلد: مات مديونا وفقد بصره فى أيامه الأخيرة والضربة الجوية كان حلم حياته

الحكومة توافق على تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أورام المخ أبرزها.. مخاطر قضاء ساعات طويلة على الهاتف المحمول

للسيدات.. أكثر 5 سيارات تناسب احتياجاتها..صور

شاهد.. أكثر 5 سيارات مبيعًا في السعودية خلال عام 2020