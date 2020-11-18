بتشكيلها الجديد.. الشئون الخارجية بتنسيقية الشباب تعقد اجتماعها الأول

عقدت لجنة الشؤون الخارجية، إحدى اللجان النوعية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسين اجتماعها الأول بمقر التنسيقية، اليوم الأربعاء، بحضور أعضاء اللجنة.





ناقشت اللجنة، خطة العمل في المرحلة القادمة والتي تم تقسيمها إلى ثلاث محاور أساسية وهي (الشئوون العربية -الشئون الأفريقية- الشئون الدولية) وتم الأتفاق على آليات وخطط العمل للفترة المقبلة.





هذا وقد وضعت اللجنة بعض المشاريع قيد التنفيذ والتحرك الفوري على الصعيد الداخلي و الخارجي طبقا لآخر المستجدات على الساحة الدولية وأبرز الملفات الخارجية والسياسات الدولية، ومن أبرز تلك الملفات تعزيز العلاقات مع الشباب الأفريقي، وشباب حوض البحر المتوسط.



