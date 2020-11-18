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فن

هي السنة دي مش هتخلص.. محمد حجازي يتألق في أحدث جلسة تصوير

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 05:24 م
صدى البلد
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ميرنا محمود
نشر الفنان محمود حجازي صورة جديدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر محمود حجازي بإطلالة شتوية أنيقة وعلق على الصورة قائلا: "هي السنه دي مش هتخلص بقي ولا ايه". 

وحازت الصورة علي إعجاب متابعيه وجاءت التعليقات كالآتي :

منور يا كبير ، ربنا يحميك ، قمر

يذكر أن آخر أعمال حجازي كان مسلسل "لما كنا صغيرين"، الذي عُرض في رمضان 2020، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد علي، ومن انتاج شركة "أرت ميكرز" للمنتج أحمد ‏عبد ‏العاطي.

ويشارك ‏في ‏المسلسل ‏مجموعة من النجوم وهم محمود حميدة وخالد النبوي وريهام حجاج ونسرين أمين، كريم قاسم، نبيل عيسي ومحمود حجازي.
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