هي السنة دي مش هتخلص.. محمد حجازي يتألق في أحدث جلسة تصوير

نشر الفنان محمود حجازي صورة جديدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.
وظهر محمود حجازي بإطلالة شتوية أنيقة وعلق على الصورة قائلا: "هي السنه دي مش هتخلص بقي ولا ايه".
وحازت الصورة علي إعجاب متابعيه وجاءت التعليقات كالآتي :
منور يا كبير ، ربنا يحميك ، قمر
يذكر أن آخر أعمال حجازي كان مسلسل "لما كنا صغيرين"، الذي عُرض في رمضان 2020، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد علي، ومن انتاج شركة "أرت ميكرز" للمنتج أحمد عبد العاطي.
ويشارك في المسلسل مجموعة من النجوم وهم محمود حميدة وخالد النبوي وريهام حجاج ونسرين أمين، كريم قاسم، نبيل عيسي ومحمود حجازي.