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أخبار العالم

أحدها ضد المرشد.. الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة على إيران

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 05:29 م
المرشد الأعلى الإيراني
المرشد الأعلى الإيراني
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قسم الخارجي
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات جديدة على إيران، وذلك ضمن حزمة عقوبات فرضتها خلال الفترة الماضية. 

وقالت الخزانة الأمريكية إن العقوبات الجديدة على إيران تستهدف عشرات الأفراد والكيانات. 

وأضافت الوزارة أن هذه العقوبات تشمل وزير الاستخبارات الإيراني، ومؤسسة تابعة للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، وهي "بنياد مستضعفان". 

كما فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات على شركات تعدين ونفط إيراني، بالإضافة إلى شركات عاملة في مجال النقل. 

يذكر أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب وجه ضربة قوية لإيران، عقب فرض عقوبات على عدد من البنوك، ما جعلها منعزلة عن العالم. 

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