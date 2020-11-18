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رياضة

الصفقة الحلم.. بدر بانون يصل القاهرة للانتظام في تدريبات الأهلي

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 05:36 م
بدر بانون
بدر بانون
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عبدالحكيم أبو علم
وصل المغربي بدر بانون، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى القاهرة اليوم الأربعاء، تمهيدًا للانتظام في التدريبات الجماعية للفريق، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد.
ووصل اللاعب إلى مطار القاهرة، وكان في استقباله رأفت إبراهيم، إداري الفريق، الذي أنهى إجراءات دخوله واصطحبه إلى فندق الإقامة.

وكان الأهلي قد أعلن في وقت سابق عن انضمام الدولي المغربي بدر بانون قادمًا من فريق الرجاء، بعقد يمتد لأربعة موسم، وقام اللاعب بالتوقيع على العقود، ثم غادر إلى المغرب لإنهاء كافة متعلقاته، قبل أن يعود اليوم إلى القاهرة لبدء مشواره مع الفريق وهو يمثل الصفقة الحلم لترميم دفاع الأهلي وعلاج سلبياته. 
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