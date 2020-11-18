بسبب الموجة الثانية لكورونا.. أستاذ أمراض كبد يطالب بغلق المحلات والكافيهات

قال الدكتور هشام الخياط أستاذ أمراض الكبد و الجهاز الهضمى والأمراض المعدية، إن الدولة تحدثت عن فرض غرامات على غير الملتزمين بالاجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا، ولكن لم يتم توقيع العقوبة على المواطنين ولذلك هناك أعداد كبيرة تسير بدون الكمامة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن الفترة المقبلة ستكون خطيرة، وأن أعراض كورونا فى هذه المرحلة مختلفة عن المرحلة الأولى.

ولفت إلى أن هناك أخبار مبشرة عن التوصل للقاح لفيروس فى الفترة المقبلة، ولحين الاعلان الرسمى على الجميع الالتزام بالكمامة و غسل اليد و رش الكحولات.





وتابع: أستاذ أمراض الكبد و الجهاز الهضمى و الأمراض المعدية، إن الكمامة" تقى من كورونا بنسبة تصل لـ 98.5%، ولذلك على الجميع الالتزام بها أن الكمامة تعتبر أهم بكثير من اللقاح الذى ينتظره العالم، ولذلك نؤكد أن الكمامة مهمة للغاية، وأكد أن الملتزم بالكمامة 10% فقط.