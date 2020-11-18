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بسبب الموجة الثانية لكورونا.. أستاذ أمراض كبد يطالب بغلق المحلات والكافيهات

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 07:05 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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البهى عمرو
قال الدكتور هشام الخياط أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمى والأمراض المعدية، إن الدولة تحدثت عن فرض غرامات على غير الملتزمين بالاجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا، ولكن لم يتم توقيع العقوبة على المواطنين ولذلك هناك أعداد كبيرة تسير بدون الكمامة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن الفترة المقبلة ستكون خطيرة، وأن أعراض كورونا فى هذه المرحلة مختلفة عن المرحلة الأولى.

ولفت إلى أن هناك أخبار مبشرة عن التوصل للقاح لفيروس فى الفترة المقبلة، ولحين الاعلان الرسمى على الجميع الالتزام بالكمامة و غسل اليد و رش الكحولات.

وتابع: أستاذ أمراض الكبد و الجهاز الهضمى و الأمراض المعدية، إن الكمامة" تقى من كورونا بنسبة تصل لـ 98.5%، ولذلك على الجميع الالتزام بها أن الكمامة تعتبر أهم بكثير من اللقاح الذى ينتظره العالم، ولذلك نؤكد أن الكمامة مهمة للغاية، وأكد أن الملتزم بالكمامة 10% فقط.

ولفت إلى أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى عليه أن يتخذ قرار بغلق الكافيهات و المحلات و الأندية دون الحظر للحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكدًا ان الموجة الثانية أكثر شراسة من الموجة الأولىأن المواطنين الذين يخافون من كورونا فى هذه اتلفترة لا يتعدون الـ 5%، و لكن فى الموجة الأولى كانت هناك أعداد كبيرة تخاف من فيروس كورونا.

وأشار إلى أن، الشخص الذى أصيب بكورونا من الممكن ان يصاب مرة أخرى لآن المناعة تكون لمدة ثلاث أشهر فقط.

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