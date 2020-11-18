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محافظات

بعد الفشل الذريع في مواجهة الأزمة الأولي.. استعدادات جديدة بالدقهلية لمواجهة موجة الأمطار والسيول القادمة

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 09:22 م
امطار
امطار
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همت الحسينى
شهدت محافظة الدقهلية خلال الأيام الماضية، طقسا سيئا وأمطارًا غزيرة وبرق ورعد مما أدى إلى حالات وفاة وإصابات وحوادث وظلت مياه الأمطار بعدد من الشوارع الرئيسية عدة أيام حيث كشفت الأمطار الغزيرة المفاجئة ضعف استعدادات الأجهزة التنفيذية وعدم قدرتها على السيطرة على الوضع.

وواجهت المحافظة انتقادات شديدة بسبب سوء البنية التحتية التى تحتاج لجهود كبيرة، وتأكيد المنتقدين أن هذه الأجهزة تحتاج للتعلم جيدًا من الرئبس عبدالفتاح السيسى كيفية الإدارة والبناء من اجل القادم ومن اجل حماية هذا الوطن.

وفور تردد هذه الانتقادات بدأت المحافظة عبر أجهزتها المختلفة فى الاستعداد للموجة القادمة من الأمطار، وأصدرت بيانا توضح في التدابير والاحتياطات التي بدأت في اتخاذها للتعامل مع موجة الأمطار الجديدة.

وجاء في البيان: "انه تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء رئيس الوزراء بشأن الاستعداد لموسم الأمطار والسيول ومراجعة الإجراءات والاحترازية فى هذا الشأن، أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أن المحافظة انتهت من مراجعة كافة الاستعدادات واتخاذ التدابير اللازمة تحسبا لعدم استقرار الأحوال الجوية خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 19 حتى السبت الموافق 21 نوفمبر الجارى".

وأضاف البيان: "وردت اشارة عاجلة من اللواء محمد عبد المقصود رئيس قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر ر ئيس غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء، تفيد ان البلاد تتعرض خلال الفترة المذكورة لسقوط امطار متوسطة الى غزيرة تكون رعدية أحيانًا على السواحل الشمالية ببعض المناطق بعدد من المحافظات، وامطار متوسطة فى بعض مناطق الوجه البحرى ومن بينهم " محافظة الدقهلية".

وفى هذا الإطار ناشدت محافظة الدقهلية المواطنين فى نطاق المحافظة والمسافرين على الطرق ذهابا وايابا بنطاق المحافظة بتوخى الحذر قبل واثناء الأحوال الجوية غير المستقرة للطقس خلال الفترة المذكورة حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

ووجه محافظ الدقهلية اللواء عبد القادر النورى السكرتير العام للمحافظة بإخطار كافة مديريات الخدمات والهيئات بنطاق المحافظة، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى وشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء ورؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة بان يكون الجميع على أهبة الاستعداد للتعامل الفورى مع أى أحداث أو إخطار طارئة ناتجة عن احوال الطقس الغير مستقرة خلال الفترة المشار اليها والتنسيق الكامل مع غرفة العمليات والأزمات والكوارث بالمحافظة فى هذا الشان، وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الوزراء حرصا سلامة وحياة المواطنين وحفاظا على الارواح والممتلكات.
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