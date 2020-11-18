Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

سأعود أقوى قريبًا.. أول تعليق من كوكا عقب إصابته بكورونا..شاهد

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 08:25 م
أحمد حسن كوكا
أحمد حسن كوكا
Advertisements
محمد رشاد
علق أحمد حسن كوكا، مُهاجم منتخب مصر الاول لكرة القدم، وأولمبياكوس اليوناني، على إصابته بـ فيروس كورونا المُستجد "كوفيد - 19"، عقب خوض مباراة الفراعنة أمام توجو.

وكتب كوكا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "كما يعلم مُعظمكم، فقد ثبتت إصابتي بـ فيروس كوفيد -19".


وأضاف: "أنا بخير، شكرًا جزيلًا، على جميع رسائلكم الطيبة، سأعود أقوى قريبًا".

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، قد أعلن، ظهر اليوم الأربعاء، عن وجود ثلاث حالات جديدة مُصابة بـ كورونا، بينهم كوكا.

يُذكر أنّ كوكا شارك، أمس، في فوز منتخب مصر على توجو بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية، 2022، بالكاميرون.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

منتخب مصر يعلن قائمة اللاعبين المحترفين المنضمين للمعسكر المقبل

قفشة يتألق في تدريبات المنتخب المصري

منتخب مصر يؤدى مرانه الأخير لمواجهة توجو غدا .. صور

باسم أسطورة الترسانة.. كورونا تؤجل رقما قياسيا لمحمد صلاح مع منتخب مصر

استمرار غياب محمد صلاح.. نتيجة مسحات كورونا لمنتخب مصر قبل السفر لـ توجو

صدمة للأهلي .. لحظة خروج أيمن أشرف مصابا من مباراة مصر وتوجو ..فيديو

ترشيحاتنا

رامز جلال يحتفل بعيد منى زكي وأحمد حلمي على طريقته الخاصة

بيان عاجل من الجيش اللبناني بشأن مرفأ بيروت .. شاهد

بيان من الكاف بشأن تصفيات كأس أمم افريقيا 2021

التطبيق أول ديسمبر| الحكومة تحدد المحال المستثناة من قرار مواعيد الغلق

لماذا حرم الإسلام زواج المسلمة من غير المسلم؟ .. الأزهر يحدد 5 أسباب

جزار وحفل زفاف.. مقتل وإصابة ٤ أشخاص بطلقات نارية في مشاجرة بين عائلتين بالمنيا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جريء.. شقيقة هنا الزاهد تثير الجدل بإطلالة جذابة .. شاهد

دون أدوية.. أبرز الطرق الطبيعية لعلاج القولون العصبي

بفستان شفاف.. دولى شاهين تثير غضب الجمهور بإطلالة جريئة