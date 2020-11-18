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رياضة

أخبار الرياضة.. إصابة كوكا وحارس الزمالك بفيروس كورونا.. قرار جديد من الكاف بشأن نهائى دورى أبطال أفريقيا

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 03:50 م
أحمد حسن كوكا
أحمد حسن كوكا
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محمد السعيد
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الأربعاء، مجموعة من أخبار الرياضة، حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، التي جاءت كالآتي:


أظهرت نتائج المسحات التي أجريت لأعضاء بعثة المنتخب الوطني الأول صباح اليوم، الأربعاء، فور عودتها من توجو عن سلبية نتائج جميع أعضاء البعثة عدا ثلاثة ظهرت نتائجهم إيجابية وهم: اللاعب أحمد حسن (كوكا) وشادي الجيلاني، المنسق الإعلامي للفريق، ومحمد عبده، مدلك الفريق.


أثبتت المسحة التي خضع لها الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن إصابة مدحت عبد الهادي، المدرب العام، وأحمد نادر السيد، حارس المرمى الصاعد بفيروس كورونا، فيما جاءت نتيجة المسحة سلبية لباقي اللاعبين والجهاز الفني.


كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف عن نظام مباراة نهائي دورى أبطال أفريقيا بين الزمالك والأهلي المقرر إقامته يوم ٢٧ نوفمبر الجاري.


أكد حازم إمام، نجم نادي الزمالك السابق، أن موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، سيندم على قراره بعدم عودة عمار حمدي إلى النادي الأهلي في الموسم الجديد.


أكدت تقارير صحفية أن وليد الكرتي، لاعب الوداد البيضاوي المغربي، قد يلتحق بمحمد أوناجم وأشرف بنشرقي في نادي الزمالك، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.


حسم الإعلامي أحمد شوبير الجدل بشأن مشاركة ثنائي الأهلي علي معلول وأيمن أشرف، أمام الزمالك، في نهائي دوري أبطال أفريقيا، المقرر له 27 نوفمبر الجاري.


كشف الإعلامي أحمد شوبير موقف أليو ديانج، لاعب النادي الأهلي، من المشاركة أمام الزمالك، في نهائي دوري أبطال أفريقيا، المقرر له 27 نوفمبر الجاري.


كشف الإعلامي أحمد شوبير موقف مصابي فريق الزمالك، قبل مواجهة الأهلي، المقرر لها يوم 27 نوفمبر الجاري، في نهائي دوري أبطال أفريقيا.


أعلن عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر، اعتزال كرة القدم رسميا.
 

قررت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد إقالة مدحت صلاح، رئيس لجنة حكام الجيزة، وإحالته إلى لجنة الانضباط فى الجبلاية.


أكد أوكسلاد تشامبرلين، لاعب وسط فريق ليفربول الإنجليزي، أن النجم المصري محمد صلاح لن يكون سعيدا مجددًا مع الأحمر بسبب تغيير غرفة الملابس للاعبين في الملعب الجديد.
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