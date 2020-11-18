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رياضة

نجم الوداد قد يلحق بـ بنشرقي وأوناجم في الزمالك

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 12:45 م
اوناجم وبنشرقي
اوناجم وبنشرقي
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مجدي سلامة
أكدت تقارير صحفية أن وليد الكرتي لاعب الوداد البيضاوي المغربي، قد يلتحق بمحمد أوناجم وأشرف بنشرقي في نادي الزمالك ، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال موقع " راديو علم مارس " المغربي أنه وفقًا لمصادرهم فإن هناك صفقة تبادلية قد تتم بين الوداد والزمالك المصري من أجل نقل اللاعب للفريق الأبيض.

وتابع : " وليد الكرتي رفض عرضًا من الزمالك في يونيو الماضي معللًا انه يلعب في أفضل فريق في إفريقيا ويرفض تغيير الأجواء ".

وأختتم : " الزمالك قد قدم عرضًا ماليًا مهم للفريق الودادي مع دخول لاعبي الزمالك في الصفقة لإقناع اللاعب للإنضمام للأبيض أمثال محمد أوناجم".

وكان الكرتي قد حصل على دوري أبطال إفريقيا عام 2017 مع نادي الوداد البيضاوي فريقه الحالي على حساب النادي الأهلي.


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