مفيش أي لاعب حقق إنجازه.. الـ كاف يشيد بـ أشرف بن شرقي

أشاد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" بـ أشرف بن شرقي جناح ومهاجم نادي الزمالك؛ بعد التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا، لمواجهة غريمه التقليدي النادي الأهلي.





وتأهل الزمالك أول أمس إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز علي الرجاء البيضاوي بنتيجة 3-1 عن طريق فرجاني ساسي ومصطفي محمد.





ونشر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" عبر حسابه الرسمي "فيس بوك" صورة لـ المغربي الدولي أشرف بن شرقي لاعب الزمالك، معلقا عليها: "موسم استثنائي من المهاجم".





وأضاف حساب الـ"كاف": " لم يتمكن أى لاعب حتى الآن من المساهمة فى عدد الأهداف ، مثل التي نجح بن شرقي في المساهمة فيها بالنسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا".





وسجل أشرف بن شرقي 7 أهداف وساهم فى صناعه هدفين مع الزمالك فى دوري أبطال أفريقيا.





ويواجه الزمالك غريمه التقليدي الأهلي يوم 27 من الشهر الجاري علي ملعب برج العرب بالإسكندرية.