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فن

بعد إعلان عرضه في مهرجان القاهرة.. إطلاق البوستر الرسمي لفيلم الرعب عمار

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 08:35 م
صدى البلد
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محمد نحلة

انطلق البوستر الرسمي لفيلم الرعب عمّار للمخرج محمود كامل، وهذا بالتزامن مع الإعلان عن عرضه العالمي الأول ضمن عروض منتصف الليل بـ مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته 42 والتي ستقام في الفترة من 2 إلى 10 ديسمبر القادم.


يحمل البوستر الرسمي لفيلم عمّار مجموعة من العناصر التي تلعب دورًا مهمًا في أحداث الفيلم، مثل أجساد غارقة في المياه مع آلة عزف ومانيكان تصميم ملابس، وتطل على الماء واجهة فيلّا غير واضحة المعالم، تنبعث من نوافذها إضاءة خافتة، وفي الخلفية ظلام يحيط بكل عالم البوستر.


تدور أحداث فيلم الرعب عمّار حول أسرة سيئة الحظ تصل إلى قصر آل غريب، وسرعان ما تتبدد فرحة الزوجين وأبنائهم الثلاثة بمسكنهم الجديد بعد أن يبدأ البيت تدريجيًا في امتصاصهم واحد تلو الآخر لعالم مرعب مليء بالجرائم القديمة التي وقعت بين جدرانه، أو أن الجدران المشؤومة كانت وراء تلك الجرائم. 


الفيلم من إخراج محمود كامل وتأليف أحمد الدهان وهيثم الدهان، وبطولة شريف سلامة وإيمان العاصي. فيلم عمّار من إنتاج شركتي Nilewood وShofha، وتتولى شركة MAD Solutions مهام تسويقه.


بعد إعلان عرضه في مهرجان القاهرة.. إطلاق البوستر الرسمي لفيلم الرعب عمار
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