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أخبار العالم

خاطرت بحياتنا من أجل أرباحك.. موظفو فيسبوك يفجرون فضيحة جديدة لـ مارك زوكربيرج

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 08:40 م
صدى البلد
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حسام رضوان
كتب أكثر من 200 مشرف محتوى في شركة "فيسبوك" من جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا رسالة مفتوحة إلى مارك زوكربرج الرئيس التنفيذي للشركة، حيث طالبوه بالسماح لهم بالعمل من المنزل أثناء تفشي وباء كورونا.

وحسب قناة "سي إن بي سي" الأمريكية، قال المشرفون في رسالتهم:"نحن المشرفون على محتوى فيسبوك وموظفو فيسبوك، نكتب للتعبير عن استيائنا من قرارك بالمخاطرة بحياتنا - وحياة زملائنا وأحبائنا- للحفاظ على أرباح فيسبوك أثناء الوباء".

وأضافوا:"″بعد شهور من السماح لمشرفي المحتوى بالعمل من المنزل، في مواجهة ضغوط شديدة لإبقاء فيسبوك خاليًا من الكراهية والمعلومات المضللة، أجبرتنا على العودة إلى المكتب".

واستمر الوسطاء في المطالبة بأن يزيد فيسبوك من العمل في المنزل، ويقدم بدل المخاطر، وينهي الاستعانة بمصادر خارجية، ويوفر رعاية صحية ورعاية نفسية "حقيقية".

وقال متحدث باسم فيسبوك لشبكة "سي إن بي سي" إن الشركة تقدر العمل الذي يقوم به مراجعو المحتوى التابعون لها وأنها تعطي الأولوية لصحتهم وسلامتهم.

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