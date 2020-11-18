في ذكرى تنصيبه الـ 8.. البابا تواضروس: لكي يعيش الإنسان يجب أن يكون صاحب مبادئ.. فيديو





وأضاف "تواضروس" خلال كلمته التي ألقاها في ذكرى تنصيبه الثامنة بكاتدرائية المرقسية العباسية ونقلتها فضائية اكسترا نيوز، أن المبادئ التي تتكون في حياه الإنسان من وصايا الكتاب المقدس والتعليم الذي يتعلمه الإنسان في رحلة الحياة من الأباء والمدرسين والكبار والأسرة والخدام وغيرهم.





وتابع البابا تواضروس أن انسان بلا مبادئ لا يساوي الحياة على الإطلاق مؤكدا "أنني أحب أن أضع 3 مبادئ تعلمتها وأعيش بها وأحب أن أطبقها في كل حين ومنهم مبدأ تعلمته من البابا شنودة".





واشار تواضروس إلى أن البابا شنودة "أكد لنا كأساقفة الاهتمام بالإيجابيات والبعد عن السلبيات وحياه الإنسان بها العديد من تلك الأيجابيات والسلبيات" ولكن علينا أن ننظر الى الايجابيات ولا نعير الى السلبيات أي إهتمام.

أكد البابا تواضروس أن الإنسان لكي يعيش يجب ان يكون صاحب مبادئ مؤكدا أنه "اذا كان أي شخص له مبادئ دون أن نسأل عن تلك المبادئ نعرف انه يسير في الطريق الصحيح".