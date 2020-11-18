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حوادث

مصرع طفل أسفل عجلات سيارة بشبرا الخيمة

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 09:32 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
لقي طفل مصرعه أسفل عجلات سيارة بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية وعلى الفور انتقلت سيارات الاسعاف وتم نقل الجثمان الى المستشفى وتولت النيابة التحقيق.


تلقى مدير أمن القليوبية بلاغا بمصرع طفل 8 سنوات صدمته سيارة ميكروباص بالقرب من جامع التوحيد بشارع عرابي بشبرا الخيمة وعلى الفور تم التحفظ على الجثة وجار الاستعلام عن الطفل المتوفى.


وكان الطريق الاقليمى بين محافظتى القليوبية والمنوفية شهد واقعة سطو مسلح من قبل 3 ملثمين امس حيث شاهد الجناه تاجر موبايلات يقف على جانب الطريق لاستبدال احد الاطارات وقاموا بالسطو عليه واستولوا على السيارة وبها 750 الف جنيه وفروا هاربين. وتكثف الاجهزة الامنية فى القليوبية بالتنسيق مع مديرية امن المنوفية جهودهما للقبض على الجناه.


تلقى اللواء فخر العربى مدير امن القليوبية اخطارا من شرطة النجدة يفيد قيام ملثمين بالسطو على سيارة أثناء وقوفها على جانب الطريق الاقليمى واستولوا من قائدها على مبلغ 750 الف جنيه.


تم تشكيل فريق بحث قادة اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية والعميد خالد المحمدى رئيس مباحث المديرية. وتوصلت التحريات الى انه اثناء وقوف تاجر موبايلات بسيارته لاستبدال الكاوتش على جانب الطريق الاقليمى على الحدود بين القليوبية والمنوفية قام 3 ملثمين مسلحين بالسطو عليه واستولوا على السيارة وبها مبلغ 750 الف جنيه وفروا هاربين. وتكثف الاجهزة الامنيه فى القليوبية والمنوفية جهودها لكشف غموض الواقعه وتولت النيابة التحقيق.
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