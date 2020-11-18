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أخبار العالم

المعارضة التركية: 10 آلاف وفاة بسبب كورونا في إسطنبول فقط

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 09:53 م
فيروس كورونا حول
فيروس كورونا حول العالم
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قسم الخارجي
كشفت زعيمة حزب الجيد التركي، ميرال أكشينار، عن تسجيل مدينة اسطنبول التركية 10 آلاف وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". 

وقال أكشينار إن الوضع في إسطنبول خرج عن السيطرة، مضيفة أن الولاية وحدها سجلت 9 آلاف و872 وفاة بفيروس كورونا المستجد حتى 14 نوفمبر الجاري، وفق ما نقلته صحيفة زمان.

وأضافت: "في مثل هذه الأوقات يرغب المواطنون في سماع الحقائق والثقة في السلطات. المجتمع التركي شهد عاصفة ثقة في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد على الرغم من تحذيرات السلطات. لذا يتوجب على السلطة توعية المواطنين بشأن هذا الفيروس بكل صراحة وشفافية. هذا الوضع لا يشبه معدلات التضخم التي تحددونها أنتم". 

وأكدت أكشنيار أنه بات يتوجب على وزير الصحة اتخاذ قرار بهذا الشأن وطرحه الحقائق على المواطنين قائلة: “بات من الواضح أن الوضع خرج عن السيطرة. والمشهد في إسطنبول كارثي، لذا فلتعلنوا حظر تجوال لمدة 14 يوما بدون إضاعة للوقت”.

وكانت السلطات التركية أعلنت فرض حظر تجول جزئي في البلاد أثناء نهاية كل أسبوع بداية من الجمعة المقبلة. 
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